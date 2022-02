Uno de los deportes que más levantan pasiones y también, más fanáticos reúnen en todo el mundo es el fútbol. Y es que no hay nada más emocionante que un partido, bueno, en realidad sí ¡Un gol de último minuto en la final del Mundial!

Para que no te pierdas de ningún partido de tu equipo favorito, no importa si es un juego a nivel de clubes locales o selección de algún país o campeonato internacional, aquí te daremos 9 consejos para ver futbol online en vivo gratis 100% confiables e infalibles.

1) Revisa el calendario de partidos

Lo primero que debes hacer para tener una buena experiencia es revisar los calendarios de partidos de tus equipos favoritos. A muchos nos ha pasado que, por descuidados, se nos olvida la fecha en la que juega nuestro equipo, las eliminatorias de la Champions o del equipo de nuestro país.

Es por eso que seguir los calendarios de partidos es muy importante para que no se te pase ningún juego. Hay muchas formas de hacerlo, una de ellas es mediante apps como One Football, la otra es usar los calendarios de juegos disponibles en páginas como Google.

2) Busca opciones para ver fútbol online

El siguiente paso es muy importante, debes de buscar opciones para poder ver el partido de futbol en internet que sea gratis y tenga el juego que quieres ver. Si bien existen muchas opciones, no todas son tan seguras o tan confiables.

Así que debes de hacer una búsqueda extensa para encontrar la mejor página de internet, aplicación móvil o incluso canal de YouTube con el partido que quieres mirar. Toma en cuenta que no todas cuentan con la misma cobertura de ligas o torneos, así como narraciones en tu idioma o transmisión en HD.

3) Elige el mejor enlace

Si has optado por una página web, lo más común es que te topes con que esta tiene muchos enlaces para el mismo partido. Esto es por dos motivos, en caso de que uno funcione, puedas usar otro, así como para que puedas elegir la transmisión que más te guste.

Es importante que revises cada enlace para verificar qué es el mejor. Puedes verificar su calidad de transmisión, el idioma de la misma, de qué canal pasarán el partido e incluso su estabilidad. También toma en cuenta qué tan popular es el link.

4) Una VPN te ayudará con una mejor conexión

Las VPN sirven para crear un escudo entre tú y la red, es decir, tú te conectas a la VPN y la VPN, a su vez, se conecta a internet. Esto ofrece muchos beneficios como mejorar tu velocidad de internet.

Esto gracias a que puedes seleccionar el servidor en el cual estás conectado. Además, tienes la ventaja de poder cambiar la locación de tu IP sorteando así cualquier restricción por país. Y si eso no basta, también tienes un escudo que te protege de los hackers de internet.

5) Verifica la seguridad de la página

No todos los sitios son confiables por lo que siempre vale la pena revisar si el sitio web es seguro o no. Una opción es la de verificar que cuenta con un certificado SSL para evitar que los hackers pueden robar nuestros datos.

Otro punto importante es tomar en cuenta las ventanas emergentes o Pop Ups pues estos pueden ser una forma de atacar nuestra seguridad. Ten cuidado con las estafas mediante la modalidad de Phishing. También es importante revisar que no se descargue ningún archivo pues este podría traer virus consigo.

6) Cuidado con las estafas

Algunos sitios te pedirán ingresar ciertos datos sensibles o incluso querrán cobrarte por ver el fútbol ¡Ten cuidado! Esto podría ser una estafa pues los buenos sitios para ver fútbol online gratis no te cobrarán ni te pedirán datos como la contraseña de tu mail para ello.

Es por eso que debes de verificar que el sitio web sea honesto y no solicite algún tipo de información sensibles o privada. También ten cuidado con las estafas por enlaces fraudulentos o Phishing, ya que estas suelen ser muy comunes, sobre todo cuando hay publicidad externa en la web.

7) Prepara las botanas

Aunque esto no siempre aplica pues en el trabajo, el gimnasio o el metro no podemos sacar un tazón con botanas, si estás en casa este es un consejo fundamental. No hay nada como ver el partido de tu equipo favorito con un plato lleno de tus botanas favoritas.

Así que ya sabes, prepara un tazón con tus botanas favoritas, ya sean chips, papas, cacahuates, lo que tú quieras. Una gran ventaja es que las botanas son para todos, puedes preparar tanto botanas saludables como botanas no tan saludables. ¡Así disfrutarás mejor del partido!

8) Usa audífonos

Si no quieres que nadie te moleste mientras miras el partido de tu equipo favorito, sin duda te recomendamos que te pongas audífonos, auriculares o cascos, como sea que los conozcas. Así, ningún ruido externo te molestará y podrás escuchar el gol con mucha mayor intensidad.

En caso de que viajes en el transporte público o estés en un lugar con mucho ruido, podrás ver el partido sin que te interrumpan y también, sin molestar a los demás. Además, si tienes audífonos que sean discretos, podrás escuchar y ver el partido sin que las personas alrededor se den cuenta.

9) Conecta a un Wifi no a datos móviles

El último consejo que podemos darte si quieres ver futbol online en vivo gratis es el de conectar tu móvil, tableta, PC, ordenador, Laptop, etc. A una red Wifi y no a una red de datos móviles ¿Por qué? ¡El consumo de internet es enorme!

A menos que tengas datos móviles ilimitados, es mejor que uses una red Wifi para evitar consumir todo el internet de tu cuenta. Eso sí, lo mejor es conectar a una red Wifi que tenga una buena velocidad para así, evitar que esta afecte el partido.