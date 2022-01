Aprenda formas sencillas de aliviar el estrés en casa

No podemos concentrarnos ni siquiera en tareas pequeñas, tenemos prisa. Estamos preocupados, el corazón sale de su ritmo normal. ¿Está familiarizado con esta situación? ¿Sabe cómo puede quitarse el estrés en casa? Lea nuestros consejos y póngalos en práctica.

Tratamientos de agua y aromaterapia

La forma más sencilla de aliviar el estrés es ducharse o bañarse. El agua elimina las toxinas de la piel. Pero lo que es más importante, actúa sobre los receptores sensoriales del cuerpo y, por lo tanto, proporciona una relajación profunda. Use cualquier gel de ducha suave o espuma. Lo principal es que debe tener un olor agradable y evocar emociones positivas. Puede ser lavanda, almendra, miel o cítricos. Se puede combinar los aromas agregando al agua unas gotas de aceite esencial preferido.

Automasaje

El procedimiento en el consultorio de un masajista profesional es muy efectivo y beneficioso. Pero si no tiene el tiempo ni la energía para ir a un especialista, puede hacerse un simple masaje usted mismo. El masaje corporal es muy sencillo: después del baño, es necesario frotar el cuerpo con una toalla húmeda con un esfuerzo. Los movimientos deben ser enérgicos.

Además, se puede realizar un masaje de cabeza, donde se concentran una gran cantidad de terminaciones nerviosas. Pase los dedos suave y lentamente por el cuero cabelludo en la dirección del crecimiento del pelo. Unos 10-15 minutos de estas acciones mejoran la circulación sanguínea, calman y relajan.

Actividad física

Una excelente manera de reducir el nivel de adrenalina es dedicar tiempo a un deporte o baile. No es obligatorio salir a correr. Puede hacer ejercicios cardiovasculares o unos simples de fitness o yoga. Elija un método que sea eficaz para usted personalmente: entrenamiento activo o estiramiento ligero sin prisa. Para muchos, la mejor opción es bailar un poco. No importa cómo y con qué música, lo principal es moverse con placer. Si sufre de estrés y agresión, se recomienda realizar una limpieza general en la casa y así deshacerse no sólo del polvo y la suciedad, sino también de las emociones negativas acumuladas.

Ejercicios de respiración

Los ejercicios de respiración distraen de los pensamientos perturbadores. ¿Cómo hacerlos? Siéntese cómodamente en un lugar tranquilo donde nadie le moleste. Si tiene velas aromáticas, por ejemplo de la tienda MAKEUP, encienda la favorita. Enderece la espalda, mire la llama. Repita esto durante 5-7 minutos: inhale el aire profunda y rápidamente y exhale muy lentamente.

Mandalas para colorear

Se trata de una arteterapia eficaz recomendada por psicólogos familiares tanto para niños como para adultos. Un mandala es un boceto esquemático en blanco y negro en forma de círculo. Busque en Internet e imprima unas mandalas y coloree con lápices. Se puede reproducir música tranquila al mismo tiempo. En el proceso de colorear, se restaura el equilibrio emocional. Este sencillo ejercicio de meditación ayuda a armonizar el estado del sistema nervioso.

Un buen sueño

Un descanso saludable de al menos 8 horas por la noche es muy importante. Deje que el organismo estresado se recupere. No mire las noticias y los programas emocionales antes de descansar. Debe haber un silencio absoluto en el dormitorio. No se recomienda dejar lamparillas encendidas.

Estos consejos sencillos pueden ayudarle a manejar el estrés, la irritabilidad y la tensión.