¿Vacunación pediátrica contra la Covid-19 obligatoria?: El 45% de españoles a favor

¿Debería ser la vacunación pediátrica contra la Covid-19 obligatoria? El 45% de los españoles cree que sí y, además, el 77% de la población con hijos de entre 5 y 11 años estaría dispuesto a consentir que se les administrara dicha inyección. Así lo recoge la encuesta 'Efectos y Consecuencias del Coronavirus' correspondiente al mes de diciembre publicada esta semana por el Centro de Investigaciones Sociológicas.

Respecto a las vacunas, el 54% considera que debería ser obligatoria para la población en general, y el motivo principal por el que así lo creen es “por los riesgos de contagio de coronavirus por las nuevas variantes".

Según esta encuesta, el 94,8% de los entrevistados afirma haberse vacunado ya de la Covid-19 con la pauta completa, mientras que un 4,9% reconoce no haberlo hecho. De estos últimos, los no vacunados, seis de cada diez se mantienen en su decisión de no vacunarse.