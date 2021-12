Salamanca llega a Nochebuena con la incidencia por encima de 1.100 en la capital y casi 40 hospitalizados con Covid-19

LA SEXTA OLA NO DA TREGUA

Segunda Nochebuena en pandemia, y aunque la situación es diferente a la del año anterior gracias a la vacunación toca extremar de nuevo las medidas de prevención ante el aumento de los contagios y el por ahora imparable ascenso de la incidencia acumulada. La capital salmantina llega a Nochebuena con una incidencia a 14 días por encima de los 1.100 casos por cada cien mil habitantes. En concreto, según la última actualización de Sanidad, se sitúa en 1.154 casos (riesgo muy alto), y la incidencia a 7 días alcanza los 759 casos.

Ligeramente inferiores son los datos de incidencia en el conjunto de la provincia, aunque también son muy elevados y todavía no han tocado techo. Así, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 949 casos, y la incidencia a 7 días en 633 casos. Ambos indicadores se encuentran en riesgo muy alto.

Con esta incidencia, lógicamente los contagios siguen aumentando. Y aunque también es cierto que la presión hospitalaria está siendo menor que en anteriores olas gracias a la vacunación, no hay que olvidar que no solo los hospitales pueden colapsar, también la Atención Primaria si no se frena el aumento de contagios.

Según la última actualización en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca permanecen ingresados 39 pacientes, de los que 31 se encuentran en planta y 9 en la UCI.

Suben los hospitalizados en Castilla y León

Por su parte, en los hospitales hay 470 pacientes con Covid-19. De ellos, 90 están hospitalizados en unidades de críticos, mientras que en planta se encuentran ingresados 380.

Los pacientes con Covid-19 en unidades de críticos se encuentran repartidos en todos los hospitales con UCI de la comunidad y ocupan un 27% de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, el mismo porcentaje que en el último parte.