Salamanca: el silencio, la luz y la palabra

Miércoles, 15 de abril de 2020

Tarde de abril en Salamanca, no calla el silencio de la luz. Estoy enamorado de la luz que me acompaña, del hilo frágil que une la sombra de sus muros y la claridad de sus cielos intensamente azules, esta ciudad, que a todos recibe, es para todos. Hay algo en su belleza que me hace indagar en mí mismo ¿Si su mirada no se dejase buscar en la mía, cómo vería yo?

Sus calles están llenas de música, sus mensajes cargados de un sentido oculto pues son el santo y la seña que abre y cierra las puertas de un laberinto del que no querría salir. Salamanca es eso, y también mi amor, la ciudad adquiere por un momento la hermosa figura de su alma transformada en cuerpo. En vano se puede guardar en Salamanca un secreto. Quien está enamorado busca un amor más profundo; quien no ama busca desesperado amar. Así los transeúntes que sin verla la tienen delante. Así nosotros perdidos buscándonos. Los recorridos son siempre a un lugar tan cercano que está en nosotros en nuestro corazón. Podemos ir a infinitos espacios, atravesar océanos, descubrir islas, hollar junglas remotas, fatigar estepas. Por mucho que anduviésemos nunca llegaríamos a nuestro destino de no haber llegado antes a nosotros mismos.

Hoy estamos aquí, somos como sombras que se anudan en un mismo amory no calla el silencio de la luz, ni la palabra que descifran sus muros ni la ciudad de cristal que emerge como de un sueño que retiene nuestro corazón.

El tiempo amontonado sobre escombros de melancolía a la vez que genera una ciudad eterna es capaz de generar sueños de futuro. El laberinto individual no es muy diferente al laberinto de la ciudad. En Salamanca, como en cualquier otra parte, es posible amar y soñar, mientras el silencio es la palabra de la luz con ellas escribiré en las miradas que nacen de mis ojos. Si me quitan la luz escribiré con las tinieblas y la sombra se hará noche y silencio mientras el día de luz se nos revela como palabra y sueño.