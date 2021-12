Igea afirma que la decisión de Mañueco responde al “puro interés de su partido, abandonando a los ciudadanos”

Lunes, 20 de diciembre de 2021

Francisco Igea, exportavoz de la Junta e integrante de Ciudadanos, ha explicado ante los medios informativos su punto de vista tras el anuncio del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de destituir a los consejeros de Cs, disolver las Cortes de Castilla y León y convocar elecciones.

Tras confirmar que va a volver a trabajar como médico, afirmaba que este movimiento político responde al “puro interés de su partido, abandonando a los ciudadanos. Él es quien ha tomado la decisión. Lo tendrá que explicar él, pero lo que no podrá explicar es que este grupo ha sido desleal”.

“Todos los ciudadanos de esta comunidad sienten hoy la desolación de que en estas circunstancias hay quien ha puesto delante sus propios intereses”, añadía.

Además, aseguraba que “hay estabilidad, hemos demostrado la estabilidad, me gustaría que se repasase el vídeo de la moción de censura. Ya estoy un poco cansado de que se dude de la honestidad de nuestros procuradores, que han demostrado con creces su honestidad. Somos leales a nuestros ciudadanos y así vamos a seguir trabajando”

Respecto al nuevo escenario, en mitad de una nueva ola de la pandemia, Igea aludía a Mañueco para manifesta que “ahora al que le toca tomar decisiones es a quien se ha colocado en solitario en ese puesto, el cuento del malvado Igea y la malvada Casado se ha acabado”.

Del mismo modo, resaltaba que “nunca hemos colocado el interés electoral de nadie por encima de la vida de los ciudadanos” y, en ese contexto, defendía la negociación con Por Ávila sobre el presupuesto de Castilla y León: “Nosotros hemos trabajado para darle a los ciudadanos un presupuesto pero es el presidente el que tiene que explicar por qué renuncia al presupuesto más alto de la historia de la comunidad”.

Además, reconocía que se ha “fiado siempre de la palabra del presidente, en eso sí que he sido cándido, incluso cuando me ha dicho la semana pasada que no iba a convocar las elecciones".