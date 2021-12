DT Informática y DT juguetes, dos proyectos que llevan generando empleo en Ciudad Rodrigo desde hace 18 años

Sábado, 18 de diciembre de 2021

Daniel de Barruecopardo es Ingeniero Técnico especialista en gestión y Teresa es de Tamames y además de Licenciada en Filología Hispánica, es experta en diseño gráfico y web; asentados en la capital salmantina, deciden comenzar su vida personal y profesional en Ciudad Rodrigo a principios del cambio de milenio. Una jugada en la que no faltaron ilusiones, ganas y mucha capacidad empresarial para afrontar las grandes dificultades a las que se prestaba cualquier emprendedor autónomo.

DT Informática comenzó su andadura profesional en Salamanca allá por el año 2.000 en el ámbito del desarrollo de páginas web; de hecho, muchos Ayuntamientos de la provincia salmantina y empresas de turismo rural que comenzaban la andadura digital, contrataron los servicios de DT Informática para dar el salto al “escaparate virtual”. La participación activa en el grupo El Manantial enamoró a la joven pareja de Ciudad Rodrigo que decidió instalarse en Ciudad Rodrigo en el año 2003; a pesar de tener ya suficiente trabajo en la capital salmantina y alrededores con la formación digital y el desarrollo de sitios web.

Un proyecto presentado por Daniel y Teresa a Cívitas Animación teatral para la Feria de Teatro, animó aún más a la pareja a quedarse en Ciudad Rodrigo. El proyecto consistía en la elaboración de un CD con toda la información de la feria, compañías, espectáculos, horarios, fotografías… que se les facilitaría a los programadores que venían. El resultado fue muy acogido pues era la primera vez que toda esta información estaba digitalizada en esta feria que contaba con su 4ª edición por entonces. Al año siguiente la creación de la página web fue el siguiente paso de la que hoy en día es imprescindible para el trabajo diario y el funcionamiento de la propia feria.

La Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo puede ser uno de los muchos ejemplos del buen trabajo de DT Informática, por la innovación y el servicio, sobre todo en el mundo digital. En estos 18 años han realizado más de 500 proyectos web de los cuales siguen en activo una buena parte. El diseño gráfico, con cientos de logotipos, folletos, cartelería han complementado al departamento de web durante todos estos años. Han tenido que ser constantes y actuar con mucha rapidez de adaptación a las necesidades del consumidor.

Sólo la dedicación a la informática no es suficiente para mantener una empresa de las características actuales y continuar con su crecimiento, la diversificación hacia varios campos como la papelería o la juguetería, han sido clave para la conservación de siete puestos de trabajo con los que la empresa cuenta.



La última innovación ha sido la incorporación de un autoservicio de impresión. Una máquina capaz de imprimir en monocromo y color en tamaños A3 y A4 a doble cara, que grapa, encuaderna y pliega. (A día de hoy, este servicio es atendido por un trabajador al no poder manipular el público la máquina por la pandemia sanitaria).

Más de 300 m2 de exposición en la Calle Santa Clara esquina con Calle San Fernando, ofrecen una gran exposición dividida en tres bloques; papelería y útiles de oficina, una gran cantidad de accesorios para informática, telefonía y televisores, y una zona de juguetes con precios muy competitivos en stock y en web.

Daniel Mielgo y Teresa Anciones son conscientes de la problemática del mundo rural y su despoblación, por eso defienden la importancia que tiene la preparación empresarial en la venta online y por supuesto el apoyo al comercio cercano. “Si no apoyamos el comercio local desaparecerá, dejará de crear empleo, impuestos con los que tener servicios públicos, asentamiento familiar y convertiremos lo que hoy conocemos como una ciudad en un pueblo fantasma”

Apunta Mielgo, que la compra por internet a otras empresas de fuera, incluso del extranjero pueden competir en precio (sus impuestos son diferentes), pero no existe una postventa de calidad como la formación para la utilización del objeto comprado o el servicio técnico profesional como el que llevan dando estos 18 años. “Si compras en tienda física en tu comercio cercano, si hay algún problema o tienes dudas sobre el funcionamiento, un equipo de profesionales están para atenderte y asesorarte”. Uno de los ejemplos que pone el gerente de DT Informática es la de la compra de un teléfono o un ordenador portátil, apuntando que “cada aparato tecnológico que llega a nuestras manos se comprueba que venga bien, se instalan programas y resolvemos dudas al comprador, cosa que no ocurre cuando se compra en una plataforma lejana que una vez hecha la compra, se desentienden o se limitan al cambio del aparato solamente si es por rotura o mal funcionamiento, no por dudas en el funcionamiento”