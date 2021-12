Jesús Yáñez, el mejor abogado Internet del mercado español en los Client Choice Awards 2021

Sábado, 18 de diciembre de 2021

Hijo de Charo y Jesús Yáñez, más conocido como Chuchi, habituales vecinos de Alba durante varias épocas del año

Jesús Yáñez, socio de IT y Privacidad de ECIJA, fue elegido el pasado mes de octubre con el galardón de “Mejor abogado de IT – Internet del mercado español” que concede anualmente la publicación jurídica Lexology.

La importancia de este premio reside en que son los clientes y asesorías jurídicas corporativas quienes eligen a las firmas y abogados que destacan por encima del resto gracias a dos factores esenciales: la calidad del servicio y la atención al cliente. La selección de los premiados se realiza cada año entre abogados de más de 800 firmas legales repartidas en 50 países y destaca a aquellos profesionales que han ofrecido a sus clientes el mayor valor añadido a la hora de prestar sus servicios, valorando no solo la calidad del asesoramiento sino también la habilidad en la gestión de proyectos, enfoque estratégico, el uso de tecnología, la transparencia en cuestiones de facturación, entre otros.

Con más de quince años de experiencia, Yáñez ha liderado en los últimos años importantes proyectos de consultoría y asesoramiento jurídico con vocación internacional a grandes cuentas en materia de seguridad informática, cumplimiento normativo y nuevas tecnologías. “No hay mayor reconocimiento que aquel que viene de la mano de los clientes. Para ellos trabajamos día a día y su satisfacción es la mejor recompensa. Es un enorme orgullo recibir este galardón por segunda vez.”, asegura Jesús.



Sobre ECIJA

