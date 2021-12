¿Disimulando la contaminación?.

Como era de temer, los medios de comunicación informan de la vuelta a la realidad previa a la pandemia ((todavía sin finalizar, aunque a veces parezca lo contrario) de la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero. Esas serias amenazas a la vida vuelven a agravarse. Tras la indeseada experiencia de la semiparalización de la vida en parte del planeta, en las zonas más emisoras, se evidencia la clara responsabilidad del ser humano a la hora de cambiar esa situación. Está en su mano. Por supuesto no sugiero suspender la actividad humana, sino cambiar nuestra forma de actuar.

La Agencia Europea de Medio Ambiente presentó estos días el interesante informe “Impacto de la contaminación atmosférica sobre la salud en Europa” afirmando “En 2019, una calidad mejor del aire podría haber evitado al menos 178.000 muertes en el conjunto de la UE”, al. En el listado de notas de su web un poco más abajo hay otra anterior, “Ciudades sostenibles: la transformación de los paisajes urbanos de Europa” remitiendo a un visor de calidad del aire. En el listado de ciudades europeas aparece Salamanca como la octava menos contaminada, según los datos de la Junta y el Ayuntamiento. Sorprendentemente sigue sin haber foto municipal exaltando esta noticia.

El pasado mes de abril Ecologistas en Acción presentó un informe de contaminación en 7 ciudades de Castilla y León, con la colaboración en alguna de su Ayuntamiento. 14 de los 25 medidores instalados en Salamanca superaron en noviembre de 2020 el valor límite anual de NO2, situándose en ese periodo como la ciudad con más contaminación. Nuestro Ayuntamiento desmintió esos datos en vez de tomar nota y comprobarlos.





Entre 2010 y ¿2012? participó en el proyecto europeo RESCATAME-LIFE 08 ENV/E/000107 “Red Extensa de Sensores de Calidad del aire para una Administración del Tráfico urbano Amigable con el Medio ambientE”, del cual nunca más se supo, eliminando incluso los sensores que se dejaron. Una nota municipal del 7 de octubre de 2011 concluía “Este programa contribuirá notablemente en la búsqueda de soluciones para disminuir las emisiones contaminantes procedentes del tráfico de vehículos. En Salamanca, se estima que esta contaminación representa entre el 75% y el 80% de la contaminación total de la ciudad”. Su presupuesto era de 2.508.075 €.

Para conocer la contaminación de un lugar se miden varios contaminantes. En Salamanca, según la información de quien controla las estaciones medidoras, Junta de Castilla y León, son 6 en la estación 6, situada en el parque deportivo de La Aldehuela. Uno menos, el Ozono, en la estación 5 de la Calle de La Bañeza en el barrio de Capuchinos. No hay más, y esos no son sus emplazamientos originales. Antes estaban en el Paseo de San Vicente y en el cruce de Torres Villarroel con Avenida de Portugal. La noticia de la Agencia Europea se refiere a partículas PM2,5, relacionadas con el NO2, y curiosamente no aparecen en las fichas oficiales de las dos estaciones, pero sí en documentos municipales en la Estación 6 de la Aldehuela. Una zona de gran tráfico en el interior de un parque.

Si coincidimos en la gravedad de problemas como la contaminación y el Cambio Climático, conocer la realidad es capital si de verdad quieren afrontarlos. El trabajo de Ecologistas concluía, y no era la primera vez, que los datos oficiales no recogen la realidad en su conjunto. Tanto por la escasez de estaciones, no hay de la 1 a la 4, como por su ubicación. Sólo con datos reales se toman decisiones eficaces. Podemos tener maravillosos planes o magnificas campañas publicitarias ambientales, pero escondiendo la realidad ¿cuál es su utilidad?.