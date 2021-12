Mareando la perdiz

La negociación de los Presupuestos autonómicos y el posible adelanto electoral están resultando un continuo juego de marear la perdiz, marcados por un “quiero y no puedo” por parte del PP en lo que concierne a los Presupuestos, o quizá más bien un “puedo y no quiero”.

Y es que lo que se antojaba como un acuerdo relativamente fácil para sacar adelante las cuentas, con un pacto que parecía más que hecho con Por Ávila (la escisión del PP en la provincia abulense), ha acabado por resultar una negociación poco menos que imposible.

Aunque, quizá, sea el propio PP el que no quiera alcanzar un acuerdo presupuestario, por varias razones que podrían aconsejarle hacerlo, pues a tenor de las declaraciones vertidas desde su socio de Gobierno, Ciudadanos, los naranjas parecerían estar por la labor de firmar poco menos que un cheque en blanco para que haya Presupuestos.

Sin embargo, en el caso del PP sus intereses irían por otros derroteros. Por un lado, dice el refrán que ‘no hay peor cuña que la de la propia madera’, y en este caso, favorecer a Por Ávila (XAV) otorgándole inversiones no haría sino debilitar al propio PP de Ávila a favor de su escisión, dejándole en bandeja comerle terreno o, al menos, reforzar su electorado.

Por otro lado, para el PP existe el peligro de que una nueva moción de censura le aparte del gobierno juntero, una posibilidad que volvería a activarse en marzo. En este aspecto, teniendo en cuenta que en los próximos meses los populares se enfrentarán a varios juicios en Castilla y León por casos de corrupción, la apertura de los juicios podría acabar dinamitando el pacto de gobierno que mantiene con Ciudadanos. Así, los naranjas podrían pasar a apoyar total o parcialmente a Tudanca en una moción, necesitando éste del apoyo de apenas 3 procuradores de Cs, habida cuenta de que Podemos y la procuradora no adscrita han avanzado que apoyarían en principio una nueva moción de censura.

Por si esto fuera poco, antes de que el PP tenga que enfrentarse a la ‘patata caliente’ de los juicios por casos como el de la Perla Negra o el caso Primarias, con la posibilidad de la moción de censura encima de la mesa, podrían estar barajando un nuevo paso por las urnas. Este hecho podría asegurarle al PP 4 años de gobierno en solitario, dejando de depender de Cs, y evitaría que fuesen desalojados de la Junta ante posibles escándalos derivados de la información que salga a la luz en dichos juicios, ya fuese mediante la mentada moción, o en unos comicios que por el calendario ordinario tendrían lugar en año y medio.



A estos hechos se sumaría que las encuestas que se han venido publicando en las últimas semanas no dejan en mal lugar al PP, que rozaría la mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León. De hecho la última, publicada esta semana por Electomanía, dejaría a los populares a un escaño de la mayoría absoluta, lo que le haría depender para alcanzar el gobierno o bien de Vox (que subiría en la misma hasta los 10 procuradores), o bien de Unión del Pueblo Leonés (UPL, que duplicaría su representación actual), pues Ciudadanos y Por Ávila (XAV) se quedarían sin procuradores.

Quizá por este último hecho, Cs y XAV condujeron inicialmente las negociaciones presupuestarias, que parecían bien encauzadas hasta que el PP se sentó a la mesa, encasquillándose en ese momento. Y es que, los intereses son contrapuestos entre dichos partidos, con un PP que en caso de adelanto recuperaría presumiblemente procuradores a costa de Ciudadanos y Por Ávila. Algo que le ayudaría a librarse de una competencia que, en el caso de los abulenses, le es especialmente molesta, y cuya debacle en unas elecciones autonómicas le favorecería de cara a recuperar terreno perdido en las elecciones municipales de 2023.

Por su parte, desde el PSOE se ha venido declarando en los últimos meses que descartarían volver a presentar una moción de censura, aunque tras estas palabras puede estar el refrán de ‘Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy’. Y es que azuzar una posible moción de censura no haría sino empujar a Mañueco a decretar un adelanto electoral, algo que a los socialistas no les conviene, pues las encuestas no les son nada halagüeñas, pronosticándoles una pérdida de casi una decena de diputados autonómicos.

Y entretanto, el que tiene la sartén por el mango para un adelanto electoral, Mañueco, ha vuelto a afirmar esta semana que no habrá adelanto electoral, si bien el modo de actuar de su partido en las negociaciones presupuestarias, así como la gira que se está marcando por provincias el propio Mañueco (lanzando promesas que huelen a precampaña), dejan entrever todo lo contrario. Veremos a ver si dejan de marear la perdiz y podemos salir de dudas, empezando por los presupuestos autonómicos, que se votan el próximo jueves. De cómo acabe esa votación dependerá en buena medida todo lo demás.