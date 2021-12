Asaja alerta sobre un nuevo ataque de lobo en Horcajo Medianero

Viernes, 17 de diciembre de 2021

Asaja Salamanca ha denunciado un nuevo ataque de lobo que se ha saldado con la vida de un ternero recién nacido en la localidad de El Tomillar, perteneciente a Horcajo Medianero, de la comarca de Alba.

El suceso ha tenido lugar la madrugada del 16 de diciembre, ya que el ganadero y propietario de la explotación afectada, Jesús Rodríguez, se acercó la mañana del 17 de diciembre y suscribe que “a las 8.30 horas ya estaba el ternero muerto, que además acababa de nacer, porque el día anterior la madre no había parido”. “Llamé a la Patrulla del Lobo y dos agentes se personificaron, tras hacerle unas pruebas, en menos de cinco minutos me dijeron, y así lo certificaron en el acta, que no había ninguna duda, el ataque había sido ocasionado por el lobo”.

Además, “el resto de vacas estaban asustadas”, según Rodríguez, quien añade que lo que más le preocupa es “que vuelva a suceder” ya que no es la primera vez que ve el lobo por la zona. Ésta ha sido la primera embestida que ha sufrido el ganadero desde que se incorporase al campo en 2003, pero los avistamientos del cánido son comunes “desde hace dos años” en la zona, donde ya ha informado ASAJA Salamanca en más de una ocasión de los daños provocados por esta especie.

Asaja Salamanca recuerda también el ataque acaecido por los lobos a una explotación de Santíz, de la comarca de Ledesma, hace apenas una semana, el 10 de diciembre, por el que se lamentó una oveja muerta y siete extraviadas.

De este modo, la organización agraria considera “desacertada” la decisión de la Audiencia Nacional al rechazar la suspensión cautelar de la caza del lobo al norte del Duero mientras que se dirimen los recursos presentados por los gobiernos regionales ante la inclusión de esta especie en el Listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial (Lespre).