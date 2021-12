La incidencia semanal se multiplica hasta por 6 entre los mayores de 60 a 79 años no vacunados

Domingo, 19 de diciembre de 2021

Las vacunas ayudan a reducir notablemente la gravedad de la Covid-19 y el riesgo de hospitalización

No estar vacunado a estas alturas de la pandemia significa asumir un riesgo innecesario, y es que las vacunas ayudan a reducir notablemente la gravedad de la Covid-19 y el riesgo de hospitalización. Y prueba de ello es que la incidencia acumulada es mucho mayor entre los no vacunados. Según el último informe sobre la situación de la pandemia en España publicado por el Ministerio de Sanidad, entre el 11 de octubre y el 5 de diciembre de 2021, la incidencia en personas completamente vacunadas es muy inferior a la observada en no vacunadas. La mayor diferencia se observa en personas de 60 a 79 años, con un riesgo de infección en vacunados 6 veces menor, de hospitalización 14,5 veces menor y de fallecimiento 16 veces menor respecto a no vacunados.

En el grupo de 12 a 29 años, la incidencia es 3 veces inferior y 11,5 veces inferior para hospitalización.

Las diferencias también se reflejan en la tasa de incidencia media semanal por grupo de edad, según su estado de vacunación. En el grupo de edad de 12 a 29 años, la tasa de incidencia para los vacunados es del 102, y para los no vacunados de 273.

En el grupo de edad de 30 a 59 años, la incidencia entre los vacunados es de 183, cifra que se dispara hasta 291 entre los no vacunados.

Lo mismo sucede en el grupo de edad de 60 a 79 años. Aquí la incidencia entre los vacunados se sitúa en 136, mientras que entre los no vacunados asciende a 865. En los mayores de 80 años, la incidencia entre los vacunados es de 65, cifra que se multiplica hasta los 396 entre los no vacunados.