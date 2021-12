Un año más llega la Navidad a nuestros hogares y esperamos con júbilo esos días en los que reunirnos a la mesa junto a todos nuestros seres queridos. Estas fechas son sinónimo de volver al hogar, volver a sentir, son momentos de reencuentro y nostalgia… Es esa sensación gratificante de que no han pasado los años y que, aunque lo hayan hecho, todo sigue estando en el lugar correcto, justo dónde lo recordábamos.

La vivienda adquiere una connotación más alentadora. Estas fiestas también son sinónimo de amor y compresión y momentos para pensar en lo que realmente nos hace felices. La mayoría de veces son cosas sencillas, que nos despiertan esa sonrisa tímida o ese lado más humano. También son momentos de darnos a los que más nos necesitan. Como cada año, en Cáritas Diocesana de Salamanca, ponemos el foco en el hogar y la vivienda digna, presentando nuestra Campaña de Navidad, que gira en torno a la campaña de Operación Vivienda. Bajo el lema “Esta Navidad, cada portal importa”, nuestra organización llama a la generosidad con una sociedad herida, más pobre y frágil.

No queremos soltar la mano de esas personas que más lo necesitan en estas fechas tan señaladas. Poner en contacto personas de gran corazón con los grandes olvidados de nuestras sociedades y ofrecerles el derecho del que todo ser humano debería gozar, el derecho a la vivienda. Esa es sin duda la gran pretensión, una navidad más, de Cáritas Diocesana de Salamanca.



Según el último estudio de la Fundación FOESSA, son ya 11 millones de personas las que se encuentran en una situación de exclusión social en España, 2,5 millones más que en el 2018. Esto deja una huella de desesperanza y de incertidumbre con graves consecuencias para las condiciones de vida y los niveles de integración social de las personas y las familias.

Un año más queremos llamar a la sociedad a pensar más allá de su situación propia. Nuestros recursos sirven para mejorar la situación de muchos colectivos vulnerables, pero no podremos seguirlos sosteniendo mucho tiempo más sin tu ayuda. Las aportaciones económicas son muy necesarias para mantener el trabajo de lucha contra la pobreza que realizan las 70 Cáritas Diocesanas de todo el país. La Campaña de Navidad 2021 insta a poner la mirada en “los miles de portales donde no hay mula ni buey, pero sí familias que no llegan a fin de mes”. Esa es la pretensión de nuestra organización y aquello en lo que ponemos la esperanza, ¿nos ayudas a llevarla a cabo?

María Inmaculada Regadera Martín