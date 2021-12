Editada una guía del Museo del Orinal gracias a los alumnos de la AFE ‘Patrimonio Ciudad Rodrigo’

Jueves, 16 de diciembre de 2021

Un mes después de llegar a su conclusión, la Acción Formativa Patrimonio Ciudad Rodrigo presentó en la mañana del jueves los últimos materiales que elaboraron sus alumnos, que como señaló durante esa presentación la delegada de Turismo del Ayuntamiento, Beatriz Jorge Carpio, “los han dejado para la posterioridad, quedando como recurso turístico” de la ciudad. De todos ellos se ha editado una tirada pequeña en papel por el momento, aunque se van a subir a la web de turismo de Ciudad Rodrigo para que los pueda consultar cualquier persona.

En total se han editado 4 recursos, de 3 ámbitos diferentes, con especial protagonismo para el Museo del Orinal, que pasa a contar con un nuevo folleto y una guía, elaborados bajo la coordinación de Ismael Shahin. En lo que respecta al folleto, viene a suplir al que había, “que ya estaba desfasado”. Este nuevo material es bastante visual, con fotos de las principales piezas expuestas, además de recogerse una serie de palabras a modo de vocabulario básico (se explica qué es una bacinilla, un donpedro, etc.) así como el origen de la colección, mencionándose la figura de su promotor, José María del Arco Ortiz ‘Pesetos’.

Por otro lado, está la guía, un material destinado a aquellos visitantes que tienen un “mayor interés” en este Museo. La guía consta de 78 páginas, en las cuales se hace un repaso por la historia de la colección, así como un repaso por la historia de la humanidad a través de estos objetos. Asimismo, se explica cómo está organizado físicamente el Museo, y se presentan las piezas más curiosas. En lo que se refiere al Museo del Orinal, también se ha elaborado un catálogo de las 1356 piezas expuestas, que ha quedado depositado en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

Según explicó Ismael Shahin, se trata de un “estudio museográfico”, con un análisis pieza a pieza (de su material, dimensiones, estado de conservación, etc.), quedando todas clasificadas (además se ha hecho de tal modo que la incorporación de nuevas piezas no supondrá la renumeración de todas). Ismael Shahin manifestó que, para él, como historiador del arte, “catalogar un museo es increíble”, más aún éste que es “un museo de sociología, de artesanía, de nuestra historia”. Beatriz Jorge Carpio resaltó al respecto que el Museo pasa a contar con “una documentación que no tenía”.

Tras el Museo del Orinal, el otro ámbito de estos nuevos materiales turísticos es el napoleónico, con la edición de un DVD con el trabajo documental promovido por Ángel Centeno que se proyectó durante la Semana Napoleónica que vivió Ciudad Rodrigo en julio. Como recordó Ángel Centeno, en el trabajo colaboraron todos los alumnos de la acción formativa (además de expertos como Carlos García Medina, Emilio Martín Serna o Raúl Velasco), considerando que es una opción más para “que se conozca lo que pasó aquí, incluido entre los mirobrigenses”.

El coordinador de esta pieza resaltó que este campo napoleónico “puede traer algo más de turismo”, esperando de este modo que estos materiales sean “un granito de arena que lleguen lo más lejos posible”.

El último ámbito de estos materiales es el de la naturaleza, “otro de los pilares que el Ayuntamiento quiere trabajar”, según Beatriz Jorge Carpio. En este sentido, se ha editado un folleto coordinado por José Antonio Hernández en el cual se presentan los recursos naturales de la ciudad y su comarca, con un importante número de fotografías que van acompañadas de textos breves y sencillos sobre una materia que “se desconoce más” que otras, considerando que “poco a poco se pone el granito de arena”.

El folleto, que se editó al hilo de la participación de Ciudad Rodrigo en Naturcyl, está dividido en 5 partes: Ciudad Rodrigo en el corazón, que presenta unas pautas de los espacios naturales de la comarca (incluido Las Batuecas); La fortaleza habitada, que repasa la naturaleza urbana de Ciudad Rodrigo, incidiendo en su importancia como tal y su convivencia con los monumentos; El Águeda, un río con vida, con un enfoque de su valor ambiental, más desconocido; Ciudad Rodrigo, dehesa, naturaleza y hombre, para explicar la relación entre esos conceptos; y Humedales y lugares de interés, sobre los espacios de este tipo que hay en el entorno de Miróbriga.

Este “remate final” de la Acción Formativa, como lo definió Beatriz Jorge Carpio, va a posibilitar que a Ciudad Rodrigo “se la conozca más, porque tiene potencial”, según explicó el docente de la Acción, Roberto Lana.