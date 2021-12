Ciudad Rodrigo, La Fuente y Villar de Ciervo suman nuevos casos de coronavirus

Jueves, 16 de diciembre de 2021

La actualización de la jornada del jueves de los datos de enfermos de coronavirus desglosados por municipios hecha pública a última hora de la mañana por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León trae nuevos casos en tres municipios de la comarca mirobrigense: Ciudad Rodrigo, La Fuente de San Esteban y Villar de Ciervo, lo que deja la cifra total de positivos en la comarca en los últimos 7 días en 64 (11 más que el miércoles). Mientras, la cifra de positivos de las dos últimas semanas sube respecto al día anterior de 140 a 149.

En lo que respecta a Ciudad Rodrigo, no se pude determinar el número exacto de casos de las últimas horas, ya que el jueves de la semana pasada se sumaron los positivos de dos días (con lo que no se puede hacer una comparativa directa), pero al menos se han detectado 9 positivos más, ya que es la cantidad en la que aumenta respecto al miércoles la cifra de casos detectados en los últimos 7 días, pasando de 32 a 41. Mientras, en lo que respecta a la incidencia quincenal, no aumenta tanto, subiendo respecto al miércoles de 110 a 116 positivos en los 14 días previos (ya que al mismo tiempo hay varios casos que cumplen las dos semanas de antigüedad).

Mientras, en lo que respecta a La Fuente de San Esteban, suma dos positivos más en las últimas horas, totalizando 10 casos en la última semana, frente al único positivo que se había detectado en esta localidad la semana anterior. Por último, Villar de Ciervo ha registrado un positivo en las últimas horas, justo cuando cumplía las dos semanas de antigüedad el anterior caso detectado en esta localidad. La noticia más favorable que traen los datos de este jueves es que supera la semana de antigüedad uno de los positivos recientemente detectados en Fuentes de Oñoro.