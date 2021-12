La Alamedilla y Zamarra dan la gran sorpresa negativa mientras Ciudad Rodrigo vuelve a mejorar

Miércoles, 15 de diciembre de 2021

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ofreció a última hora de la mañana del miércoles una nueva actualización de los datos de enfermos de coronavirus tanto por zonas básicas de salud como desglosados por municipios, que en este caso presentan bastantes más discrepancias de lo habitual, quizás debido a que la semana pasada, por la festividad de la Inmaculada Concepción, la actualización por zonas básicas no fue publicada hasta el jueves, incluyendo así los datos de un día más.

De hecho, en la propia actualización por zonas básicas ‘no cuadra’ la cifra de positivos que se dice que se han registrado en los últimos 7 días, 58, con las cantidades que tienen de incremento respecto a la semana anterior el conjunto de las zonas básicas en sus cifras totales de positivos, 41. En todo caso, lo más interesante es que esos 58 positivos en 7 días son bastantes menos que los 92 de la semana anterior (también son menos los del período de 14 días).

En este sentido, la bajada más notoria se produce en la Zona de Ciudad Rodrigo, con 37 positivos en la última semana frente a los 70 de la anterior. En el resto de zonas, los cambios más grandes están en La Fuente de San Esteban, que vuelve a repuntar (pasa de 3 positivos en la semana anterior a 12 la última), y en la de Tamames, en este caso con buenas noticias, ya que pasa de 11 positivos en la semana anterior a sólo 2 en la última.

Las mejores noticias siguen estando en las zonas de Fuenteguinaldo y La Alberca, ya que según estos datos por zonas básicas, ninguna de sus localidades ha registrado casos, con lo cual se mantienen en verde, siendo 2 de las únicas 13 zonas básicas de toda la región –que son un total de 248- que siguen en ese color. Además, baja del naranja al amarillo (sólo hay 9 zonas en toda la Comunidad en ese color) la Zona de Robleda, con sólo 1 positivo en la última semana frente a los 2 de la anterior.

Eso sí, ese dato de la Zona de Robleda no cuadra del todo con los datos desglosados, ya que según los mismos se han detectado 2 positivos en los últimos 7 días en los municipios de esa Zona, ambos en las últimas horas, en las localidades de Martiago (que llevaba sin registrar casos desde el 15 de septiembre) y Villasrubias, donde el último positivo hasta la fecha databa del 20 de agosto.

La actualización de los datos por municipios presenta nuevos positivos en otras 4 localidades, dando dos de ellas la gran sorpresa negativa. Se trata de La Alamedilla y Zamarra, que marcan sus primeros casos desde que se ofrecen datos desglosados por municipios, es decir, desde el 9 de noviembre de 2020. Así, el selecto club de localidades de la comarca que no han registrado ningún positivo en los últimos 13 meses se reduce a 4: La Atalaya, Castraz, La Encina y Villar de Argañán.

Asimismo, presentan nuevos casos este jueves La Fuente de San Esteban (2 más) y Fuentes de Oñoro (1 más). En lo que respecta a Ciudad Rodrigo, como el miércoles pasado no hubo actualización, no se puede establecer la comparativa real de su evolución para determinar si ha habido o no nuevos positivos en las últimas horas, pero al menos sí que descienden sus datos de incidencia acumulada, tanto la semanal (con el dato más bajo desde el 25 de noviembre) como la quincenal.

Además de en Ciudad Rodrigo, la actualización de este miércoles también trae noticias favorables en Gallegos de Argañán y Serradilla del Arroyo, donde cumple la semana de antigüedad su último positivo (y en Serradilla las dos semanas de antigüedad otro de los últimos). Asimismo, cumple la semana uno de los dos últimos positivos de Boada. En total, son 13 las localidades con positivos en los últimos 7 días y 19 en los últimos 14 días, siendo lo más favorable que sólo 3 localidades cuentan con casos entre los mayores de 65 años en la última semana.

Respecto a la habitual tabla de datos por municipios, añadimos desde hoy el dato absoluto de positivos de cada localidad además de las cifras de incidencia que se empezaron a publicar en la jornada del martes. En algunos municipios, aparece un signo de interrogación junto a su dato de incidencia quincenal, ya que a día de hoy no se puede precisar a cuántos positivos equivale esa incidencia (al no haber estado previamente disponible el dato de la incidencia semanal).