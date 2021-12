El personal sanitario recibe la Medalla de Oro de la Ciudad por su entrega y trabajo durante la pandemia

Miércoles, 15 de diciembre de 2021

Reconocimiento a la labor del personal sanitario en su lucha contra la pandemia de la Covid-19 con la Medalla de Oro de la Ciudad, distinción que ha sido entregada este miércoles en un acto que ha tenido lugar en el Teatro Liceo. La concesión de la Medalla de Oro al personal sanitario supone un reconocimiento a su entrega y trabajo en la primera línea de lucha contra la pandemia y, al mismo tiempo, es un homenaje a todos aquellos profesionales que perdieron su vida y que sufren las secuelas provocadas por el virus.

“Los profesionales sanitarios han sostenido a nuestra sociedad en los peores momentos de la lucha contra la pandemia. Y lo van a tener que seguir haciendo, porque el virus no perdona y nosotros mismos no siempre les damos todas las facilidades”, ha señalado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en su discurso. “No eligieron ser héroes, simplemente estuvieron donde tenían que estar, como su profesión y vocación les dicta, que es junto a sus pacientes y a sus vecinos: en los hospitales, centros de salud, farmacias, al teléfono…”. “Un ejército, cerrando filas y apretando los dientes, sufriendo bajas y dando también el último adiós en las despedidas solitarias”, añadió.

La medalla que Salamanca ha entregado a los profesionales sanitarios, en palabras del alcalde, “es un compromiso con la defensa de un sistema sanitario de calidad”. “Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, y necesitamos que sea rico en profesionales, infraestructuras y equipamientos, y que invierta en investigación”, reivindicó.

En la edición de este año también se ha reconocido a la Gaceta Regional por sus 100 años de labor informativa. “La libertad de prensa es un pilar fundamental de nuestro sistema de derechos y libertades, y nos hace más grandes y mejores”, apuntó Carbayo. “Conviene recordarlo, porque se tiende a olvidar esta condición, no solo en otros países, que para señalar siempre miramos hacia fuera primero, sino también en España”.

Medalla al Mérito Municipal

Por su parte, se ha concedido la Medalla al Mérito Municipal al funcionario Jesús María Vicente Rivero, “la primera que concedemos al Mérito Municipal, como testimonios inequívocos de nuestro más sincero aprecio por du persona, por su dedicación a nuestra ciudad, por su profunda vocación de servicio público y por su labor sindical tan constructiva y fecunda”. “Nos sobran motivos”, añadió el alcalde, “para estar profundamente orgullosos de todos los funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Salamanca, que siempre dan un paso al frente cuando más se los necesita”.

Pedro Dorado Montero, Hijo Adoptivo de la Ciudad

Asimismo, se ha otorgado el nombramiento como Hijo Adoptivo de la Ciudad a Pedro Dorado Montero. Nacido en Navacarros, “fue un charro en toda regla, y de los más brillantes”. “Su fecunda obra es buena prueba de que fue un inconformista practicante y un pensador osado, de esos cuyas aportaciones trascienden los tiempos. Sentó las bases del nuevo Derecho penal español, cambiando su orientación represiva por la preventiva, cuyo fin sería reformar al delincuente y reinsertarlo en la sociedad. Esto que tanto nos suena ahora, no sonaba tan natural hace más de un siglo”.

“Cursó en nuestra Universidad las licenciaturas de Filosofía y Letras y Derecho. Muchas felicidades a la USAL, a sus Facultades y en especial a la Facultad de Derecho, que fue la casa principal de nuestro ilustre penalista y donde sentó cátedra”, añadió Carbayo.

Antes del acto en el Teatro Liceo el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presidido la tradicional recepción en el Ayuntamiento a los distinguidos este año con la Medalla de Oro y Distinciones de Honor.

