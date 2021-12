Tirlea, ex del Salamanca UDS, debuta con el primer equipo del Alavés

Miércoles, 15 de diciembre de 2021

Tirlea, ex del Salamanca UDS, debutó con el primer equipo del Alavés en la segunda eliminatoria de la presente edición de la Copa del Rey. El lateral diestro fue titular en la derrota de su equipo frente al Linares, rival de inferior categoría, por 2-1, por lo que se quedó fuera del torneo.

Además, el defensa, con el 36 a la espalda, mostró sus impresiones tras jugar con un conjunto de Primera División como ‘el Glorioso’: “Sabíamos la importancia del rival y el partido. Es una pena no haber podido ganar. Me he visto bien, bastante cómodo, aunque empecé nervioso. Logré hacer un buen partido”.