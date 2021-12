Jareño, Noterito y Precioso optan a ser el Toro del Antruejo del Carnaval 2022

Lunes, 13 de diciembre de 2021

Al igual que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Asociación Cultural Carnavaldeltoro.es ha empezado a preparar, “con toda la cautela del mundo sabiendo cómo está la situación epidemiológica” pero “con la esperanza de que la situación mejore y se pueda celebrar” su papel en el Carnaval del Toro 2022, ya que evidentemente “no podemos quedarnos esperando a saber si se celebra o no, porque luego no tenemos tiempo”.

Como primer paso, Carnavaldeltoro.es ha iniciado el proceso de elección del Toro del Antruejo que saldrá a las calles de Ciudad Rodrigo en la mañana del Sábado de Carnaval, el 26 de febrero de 2022. En este proceso puede participar cualquier persona que lo desee, votando hasta las 21.00 horas de la noche del miércoles 15 por su astado favorito de los 3 propuestos, de nombres Jareño (de la ganadería de Andoni Rekagorri), Noterito (de Francisco Galache) y Precioso (de los Hermanos Sánchez Herrero).

Esa votación popular repartirá 30 puntos de forma ponderada a los votos obtenidos por cada astado en esta página: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEHxTjDw-YHTZBDGEOimbXKXIrwnXB1-avHKN_J68kSqsBaQ/viewform. A la puntuación que le corresponda a cada astado se le sumarán los puntos que otorgue cada empresa y peña colaboradora con Carnavaldeltoro.es (cada entidad tendrá un punto). El resultado se conocerá en la noche del miércoles.