La sexta ola provoca en Salamanca más de 2.500 contagios por Covid-19 en dos meses

Martes, 14 de diciembre de 2021

La sexta ola de la pandemia no da tregua y, por ahora, la curva de la incidencia sigue sin tocar techo. Una sexta ola más lenta que las anteriores, ya que se ha fijado el 14 de octubre como fecha del inicio de esta nueva ola, y cuya incidencia sigue al alza en uno de los momentos más inoportunos, y que no es otro que la cercanía de las fechas navideñas. Salamanca no es una excepción, y así lo atestiguan los indicadores epidemiológicos.

La incidencia acumulada a 14 días en el conjunto de la provincia se sitúa en los 386 casos por cada cien mil habitantes, mientras que a 7 días alcanza los 193 casos. Peores son los datos que arroja la capital salmantina, con ambos indicadores en riesgo muy alto. La incidencia a 14 días ya supera la barrera de los 400 casos (428 casos por cada cien mil habitantes según la última actualización) y a 7 días se sitúa en 225 casos.

La sexta ola, desde su inicio y hasta este martes, ya ha dejado en Salamanca 2.540 casos por Covid-19. Casi la mitad se han producido durante lo que va de mes de diciembre, y es que en apenas dos semanas se han registrado en la provincia salmantina 1.198 casos. Cifra de contagios que ya supera a todos los diagnosticados en el mes de noviembre (992 casos), y que además es casi 4 veces superior a los casos registrados en el mes de octubre (326).

Aunque los contagios han aumentado notablemente, la presión hospitalaria es menor que en anteriores olas y también se han reducido considerablemente los fallecimientos de pacientes con Covid-19. Desafortunadamente, en lo que va de mes de diciembre se han producido 10 fallecimientos en el ámbito hospitalario, la misma cifra que en todo el mes de noviembre. Desde el inicio de la pandemia han fallecido 901 salmantinos en el ámbito hospitalario.

La sexta ola ha comenzado a teñir de color rojo (el color identificativo del riesgo muy alto) el semáforo Covid, tanto en Salamanca como en el resto de las provincias de Castilla y León. Además, hay otro indicador a tener en cuenta y es el denominado RO (número reproductivo básico). Indicador que también aporta información importante sobre la evolución de la pandemia. En Salamanca, según la última actualización, ha vuelto a subir y se sitúa en 1,02 (cuando está por encima de 1 significa que cada contagiado puede infectar a más de una persona a lo largo del proceso infeccioso).