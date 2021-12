Vacunadas con la tercera dosis destacan la buena organización y la importancia de acudir al Multiusos

Lunes, 13 de diciembre de 2021

El Multiusos Sánchez Paraíso continúa acogiendo las vacunaciones de la tercera dosis para la Covid-19. Este lunes ha sido el turno de los nacidos entre septiembre y diciembre de 1958 y entre enero y agosto de 1959 para los residentes de Salamanca Urbana, ZBS periurbanas norte, sur, Santa Marta de Tormes, Ledesma, Calzada de Valdunciel, Pedrosillo el Ralo, Matilla y Alba de Tormes.

SALAMANCA AL DÍA ha hablado con algunas de las personas que han recibido esta tercera dosis. Isabel López cuenta a la salida que “la vacuna ha ido muy bien, muy rápido y sin problemas”. En lo que respecta al aumento de contagios que se están produciendo durante estas últimas semanas, Isabel comentaba que “la vacunación es necesaria para que las cosas vayan mejor”.

Esperanza Ceballos ha sido otra de las personas que ha recibido una nueva dosis en Salamanca. Tan solo unos minutos después del “pinchazo”, nos contaba que la tercera vacuna “ha ido fenomenal”. “Si me pasa como las dos veces anteriores, no me voy a enterar”, añadía. “Ha sido muy rápido, no he tardado ni un minuto”. Al preguntarle por el número de contagios y la llegada de las Navidades, Esperanza ha destacado que “es necesario vacunarse, no sé si habrá otro repunte o no, hay que tener muchas precauciones y respetar las medidas. Mascarillas, hidrogel y no juntarse mucha gente y es lo que hay que hacer”.