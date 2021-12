Subterfigio 

Martes, 14 de diciembre de 2021

“Los papeles antiguos fueron al fuego, pero el escritor mientras los veía arder, se quedó pensando si no había acabado de cometer una insensatez; quizá los papeles viejos lleguen a viejos, precisamente, para que se los respete y mime”. (Camilo Jose Cela).

No sé si por el mucho tiempo que me sobra ahora o por esto del virus, que todo lo ha trastocado y confundido, el caso es que me ha entrado la “manía” de recopilar papeles viejos de lo mucho que he escrito en prensa y libros, también apuntes manuscritos para Televisión o Radio. Me los he llevado a la parcela y los que he considerado que “están muy vistos” o han sido plasmados en medios avanzados digitales… ¡Los estoy quemando en la barbacoa!

Precisamente estando inmerso en esta tarea destructiva días pasados aparecieron unas fotos y también escritos amarillos por el paso inexorable del tiempo; con connotaciones varias, hechos y sucedidos ocurridos hace ¡1000 años! en los que estoy con dos amigos de aquella época y no pude menos de extrapolarme a un momento de mi vida, de particular recuerdo… Y que ahora el escritor “en su honesta ingenuidad ha querido poner un poco de orden en sus papeles, en los nuevos y en los viejos, en los de ayer y en los de hoy”.

Tengo que reconocer que también me ha movido a este “desmoche” de ideas, ilusiones y muchos recuerdos el hecho de que hace ya tiempo entregué en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca (Previa petición), cinco cajones de plástico ¡de esos de los chinos y que tienen ruedas! Repletos de, fotos, textos y cintas digitales, para su Digitalización adecuada. Y que cuando esté terminada, con sólo apretar la “tecla” correspondiente salga a relucir en toda su pujanza aquello… que de otra forma, seguramente estaría quemando en la barbacoa de la Parcela.

¡Ya están tardando en comunicarme que todo está terminado!... Señor Anselmo; puede usted pasar por el Archivo. Entre otras cosas porque tengo 87 años de edad y que co… ¡Quiero que sea en vida y no a título póstumo la noticia!.

Hoy quiero hablaros de José Luis Albarrán Calles, un salmantino ilustre y muy célebre (Ver foto) con Albarrán en el centro sosteniendo un trofeo, Ricardo a la izquierda y servidor a la derecha. Fue nada menos que –Campeón Olímpico- de velocidad en el año 60 en Roma. Muchas carreras de velocidad ganadas y miembro posteriormente del-Comité Olímpico Español. Fue muy buen amigo mío de juventud. Y junto a Ricardo (Hijo del dueño de Calzados MAGDA) formábamos un buen trío. Después… la amistad se fue “apagando”.



A pesar de que también coincidimos haciendo la “mili” en Intendencia de Valladolid y posteriormente en Intendencia de Salamanca (Ver foto de los dos), él en oficinas (escribía a máquina) y yo en Transportes Militares. Una etapa curiosa de mí vida ya que junto a Horacio Santos (no era de la familia) y su hijo ayudados por su viejo camión íbamos a la Estación de trenes salmantina a retirar las distintas mercancías que llegaban para los acuartelamientos de la ciudad y que nosotros repartíamos por las mañanas…

Tengo que resaltar, aunque posiblemente sea un subterfugio (Escapatoria, excusa artificiosa” mía para defender lo que voy a escribir y decir a continuación). Con José Luis siempre tuve una historia complicada a pesar del aprecio mutuo y el cariño que siempre me demostró su estupenda familia. Más bien eran “piques” propios de temperamentos muy iguales en fondo y forma. Puedo asegurar y aseguro que yo gané cuando competíamos a ¡todo un Campeón Olímpico!... Y muchas veces José Luis, que tenía gran orgullo, lloró la derrota. ¿Qué pasó después? Algo sencillo; él era terco y perseverante, disciplinado. Así llegó a ser-Campeón-. Por mí parte; y al contrario de como se cuidaba, yo hacía vida sedentaria, con largas partidas de dominó, chamelo y tute en el “Villarrosa”, “El Gallo” y “Bar Deportes” tragando el humo de las farias que se fumaban los otros tertulianos. Y ello no era compatible con el deporte… ¡Ni mucho menos! Por Diosssss diría nuestra querida amiga Mari Loli…

Durante nuestra estancia en Intendencia, también tuvimos nuestras discrepancias pues a él le gustaba más el ser-transportista militar-que oficinista… pero no pudo ser ya que sabía escribir a máquina.

Hace mucho que no le veo y menos charlo con él. Me cuenta una de sus hermanas con la que coincido en nuestros paseos cotidianos por las calles salmantinas que “anda bien”, ya no corre y con los achaques propios de los que tenemos mucha edad. Yo siempre le he seguido apreciando. Y no es lo que digo un subterfugio, escapatoria o excusa artificiosa. Es la pura verdad. Pues eso.