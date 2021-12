Una segunda familia procedente de Argentina inicia un nuevo proyecto de vida en Peralejos de Abajo

Lunes, 13 de diciembre de 2021

Desde el pasado 14 de noviembre, los residentes en Peralejos de Abajo tienen nuevos vecinos, una situación que no les resulta nueva en tanto que no hace todavía el año que recibieron con los brazos abiertos a la familia de Felipe y Estela, con cuatro de sus siete hijos. Este hecho no sería destacable si no fuera porque en él confluyen dos cuestiones sumamente significativas, la primera porque es inusual que un pueblo de 163 habitantes, en medio de la España vaciada, reciba en los tiempos que corren para el campo nuevos vecinos, y la segunda, porque no son personas del pueblo de al lado ni siquiera proceden de la capital de provincia, pues llegan ni más ni menos que de Argentina.

Siguiendo la huella dejada por el reportaje publicado por LAS ARRIBES AL DÍA, a razón de la llegada de Felipe y Estela a Peralejos de Abajo, también procedentes del país de la plata, llegaban hace tres semanas, a este pequeño pueblo de la comarca de Vitigudino, Aldo y Analía junto con sus tres hijos, Arwen Antonella, Leia Alexandra y Alan Gael, de 8, 6 y 3 años de edad, respectivamente.

Aldo y Analía han dado este importante paso con la esperanza de poder dar a sus hijos nuevas oportunidades para desarrollarse después de que en su país natal el futuro sea cada vez más incierto y difícil. De hecho, ambos proyectan un carácter emprendedor inusual en los pequeños pueblos del noroeste salmantino. Esto se debe a su escasa población y alto envejecimiento, por lo que la llegada de Aldo y Aliana, con sus tres hijos, es un soplo de aire fresco no solo para Peralejos de Abajo sino para toda la comarca.

A pesar de no haber tenido demasiada fortuna con sus proyectos de emprendimiento anteriores en Argentina, ambos están dispuestos a intentarlo ahora en la España vaciada, aunque en estos momentos su prioridad es la de encontrar un empleo para que su familia alcance cierta estabilidad, pues no es fácil adaptarse a un nuevo país, a nuevos vecinos de costumbres y cultura distintas, y a una sociedad que, aunque con ciertas similitudes, difiere sobremanera, si las dificultades económicas perduran demasiado en el tiempo.

Para lograr ese objetivo, Aldo y Analía cuentan con el idioma como aliado y, especialmente, con la formación y la experiencia profesional de Aldo como electricista, lo que le facilitará su integración en el mercado laboral, aunque en el caso de que no le fuera posible trabajar por cuenta ajena, no le importaría hacerlo como autónomo por cuenta propia. Además, Analía añade la parte creativa a este matrimonio como pintora, formada también con un postgrado de Turismo Rural Comunitario, por lo que su proyecto de emprendimiento, llegado el momento, seguro que estará relacionado con el arte y la artesanía y el turismo rural. “Tenemos mucho para dar porque nos gusta trabajar con la gente”, sentencia Aldo.

El Ayuntamiento de Peralejos de Abajo con su alcalde, Alfonso Castilla, artífice de este proyecto de repoblación del medio rural, están facilitando a la familia de Aldo y Analía en España una nueva oportunidad, un nuevo proyecto de vida que en el caso de Aldo es una vuelta a sus raíces, pues no en vano sus cuatro abuelos eran españoles, concretamente almerienses, lo que le otorga la nacionalidad española. Ambos están gratamente sorprendidos por la acogida de los vecinos de Peralejos de Abajo, además de estar enormemente agradecidos por esta oportunidad en un lugar que califican de “increíble”, pues aseguran que supera todo lo que habían visto e imaginado de él.



“No queríamos vivir en una gran ciudad, buscamos calidad de vida para nuestros hijos, y eso solo te lo puede dar un pueblo”, señala Aldo después de vivir la experiencia de “ver la zanahoria delante que nunca se alcanza”, añade Analía, que no cabe de contenta por la casa en la que han sido instalados, “nos esperaban como cuando esperas un bebé”, señala con gran entusiasmo. Su familia ha sido alojada en una de las antiguas aulas de lo que fueron un día las escuelas, edificio que fue adaptado como vivienda gracias al programa Rehabitare de la Junta de Castilla y León, un programa al que el Ayuntamiento volvió a acceder este año para construir sobre el bar municipal una segunda vivienda y que tiene el mismo objetivo: alojar a otra familia con niños en edad escolar.

Y no menos contento está el alcalde por haber encontrado una segunda familia que “son como son” y que le permitirán el próximo curso ver hecho realidad uno de sus sueños: reabrir la escuela después de varios años cerrada por la ausencia de niños. La nueva norma que impulsa la Junta de Castilla y León para la apertura de centros de Infantil y Primaria es que al menos haya tres alumnos, un número que Peralejos de Abajo alcanzaría con Arwen, Leia y Alan, pero a quienes se sumarían Sonsoles y Salvito, hijos de Felipe y Estela. Aunque antes de dar ese paso, el alcalde recuerda que “tenemos que celebrar un pleno en el Ayuntamiento y acordar la apertura de la escuela, porque eso supondrá un coste para el municipio, ya que estaremos obligados a dotar a los niños de material escolar y otros gastos para su funcionamiento y mantenimiento del edificio”.

Pero el proyecto de repoblación de Peralejos de Abajo va mucho más allá, asegura Alfonso Castilla. A la posible llegada de una nueva familia con hijos, como las dos procedentes de Argentina que se han instalado este 2021, el alcalde tiene abierta la posibilidad de recurrir al proyecto Arraigo, de iniciativa privada, y que por ello “nos cuesta dinero”, aunque tiene como atractivo la existencia de distintos perfiles de familias que se adaptarían muy bien a las características del municipio y la zona. También con ese mismo objetivo principal, el regidor recuerda que el Ayuntamiento ofrece la posibilidad de adquirir parcelas de terreno ya urbanizadas, “a precio de coste”, en las que construir nuevas viviendas.