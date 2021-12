Devemos fazer tudo com amor. Com paixão. Com entrega absoluta. A vida que temos é única. Também por isso não devemos vivê-la por metade, tal como o fruto de que nos fala Miguel Torga. Em tudo o que fizermos devemos ser verdadeiros, inteiros, sem dissimulações. Mas vivermos dessa forma também nós estamos a expor. Mostramos aos outros a fibra de que somos feitos, entre virtudes e defeitos. Nem todos são assim. E enquanto nós somos assim vamos deixando de encaixar nas vidas dos que não são assim. E quem tem a lucidez de perceber que se vai desencaixado de pessoas, instituições e processos, não se deve demorar nessas geografias de infelicidade. A este propósito gosto de citar Eleonora Duse, famosa actriz italiana do século XIX: “onde não puderes amar, não te demores”. Esta frase poderosíssima e intemporal aplica-se, em primeira instância, ao amor e a todo o departamento do coração. Mas, se lhe prestarmos a devida atenção, podemos utilizá-la noutras matérias e circunstâncias. Na verdade não nos devemos diminuir para cabermos nas vidas dos outros, das pessoas, das instituições e dos processos. Temos que aceitar que nem sempre nos querem aqui e ali. Não somos perfeitos, sobretudo quando somos inteiros e verdadeiros. Ganhamos inimigos por dizermos as verdades que são quase sempre inconvenientes nos salões da hipocrisia. É também por isso que não nos devemos demorar aí se quisermos continuar a ser quem somos, por inteiro. Ao longe vislumbramos os interesses dos que vociferam e estão contra nós por sermos como somos. Ainda assim insistimos na presença e na resiliência por nos ancorarmos sempre aos valores maiores e a outras ordens de grandeza. Insistimos no erro de nos demorarmos em lugares e pessoas que estão sempre contra nós apenas por sermos nós. A nossa insistência faz-nos infelizes e aumenta a infelicidade nos outros que estão contra nós e, sobretudo, dos que estão à nossa volta e que não têm culpa nenhuma. Em tempos cruzados, de grande confusão, conflitualidade e desilusão, vou reflectindo do grande conselho da actriz italiana para me despachar de lugares e pessoas que não trazem felicidade nenhuma. O caminho é uma grande aprendizagem. Aprendemos sempre com os nossos erros, nomeadamente com aqueles em que insistimos em sermos nós, por inteiro. A reflexão pode ser longa e demorada mas procurarei afinar melhor este coisa de não me demorar onde não encaixo. A vida é breve. Por isso temos que a aproveitar bem, começando por não gastar tempo com quem não quer estar connosco.