Premiar el desastre.

Nuevo aparcamiento “exterior” de la Aldehuela. A la izquierda la Pista de Atletismo Cubierta y el parque deportivo.

Nos gusta premiar y ser premiados, o mencionados honoríficamente, y está bien destacar algo o alguien digno de servir de ejemplo. Una reciente nota municipal informa de “Dos obras impulsadas por el Ayuntamiento de Salamanca han sido incluidas en un listado de 25 obras de Castilla y León que destacan por su sostenibilidad y por ser muestras de “construcción circular” que tienen vocación de servir como motor del cambio hacia un desarrollo sostenible y ejemplos de buenas prácticas en los procesos de la construcción”.

Nuevo aparcamiento “interior” de la Aldehuela. A la izquierda las piscinas.

Una es el nuevo aparcamiento exterior en superficie de la Aldehuela, construido tras talar numerosos árboles. Hicieron otro “interior” amputando el parque deportivo. La Junta “ha destacado el uso de árido reciclado procedente de RCDs (residuos provenientes de la construcción, rehabilitación y demolición) como material de gran parte de la obra destacando que “con este tipo de proyectos se obtienen una serie de beneficios como puede ser la reducción de consumo de materiales naturales”. La otra obra destacada, el parque de los huertos urbanos, también se llevó árboles por delante, y con su disculpa serán más. Maravilloso.

Pista de atletismo Cubierta “Carlos Gil Pérez”. La foto está tomada desde la carretera que le separa del aparcamiento.

El problema está en la oportunidad de esa mención relacionándola con el Medio Ambiente y la sostenibilidad. Destruyen una plantación de árboles y la sustituye un enorme aparcamiento. Ciertamente buscaba conseguir un rendimiento económico, pero son indispensables para enfrentar la contaminación y el cambio climático en el ámbito urbano. Casualmente frente al nuevo acceso a la zona deportiva, trasladado por la concesionaria al entorno de la Pista de Atletismo Cubierta “Carlos Gil Pérez”. Donde hay una amplia pradera de césped. Luego están las Ferias en septiembre y el Rastro.



Captura de imagen de Geogle Earth del año 2011.

Un aparcamiento inevitablemente atrae coches, no hay más que ver la evolución de la miríada de los creados por nuestros munícipes. Algunos en nombre de la sostenibilidad, como el próximo en la orilla del rio. Reducir esa posibilidad no tiene por qué dejar incomunicada una zona. Por supuesto no parecen haber pensado en mejorar su conexión con el resto de la ciudad mediante transporte público en los momentos de atracción. En Valladolid hicieron un interesante esfuerzo en sus pasadas Ferias, coincidentes con las nuestras, no estaría mal fijarse en lo que hacen allí con el transporte público. Y no olvidemos la bicicleta.

Captura de imagen de Geogle Earth del año 2019.

El gobierno municipal acumula demasiadas incongruencias en Sostenibilidad y Medio Ambiente, debe abandonar el continuo autobombo y la cosmética para pasar a la acción. Es un momento complejo, alertan del aumento del uso del coche en España como consecuencia de la pandemia, cuando es el principal contribuyente a los problemas ambientales. El transporte público es seguro si se cumplen las normas, y hay más formas de desplazarse. Por muchas Savias marcas que inventen y publiciten la sostenibilidad no cae del cielo. La administración superior y autoridad ambiental, la Junta, debería dedicar su tiempo y esfuerzo en hacer cumplir de verdad sus propios principios, y no en disculpar o enmascarar lo mal hecho por otros.

El “despliegue” de AUVASA (Valladolid) en las pasadas ferias.