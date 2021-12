Conciertos navideños del Coro de Afibrosal 

Viernes, 10 de diciembre de 2021

Este fin de semana deleitarán con su repertorio a los asistentes a los conciertos que tendrán lugar en la Casa Lis y en el Casino de Salamanca

Afibrosal (Asociación de Personas con Fibromialgia y/o Fatiga Crónica) tiene prevista la celebración de diferentes actuaciones de su Coro en la ciudad de Salamanca. La primera será el sábado 11 de diciembre, a las 21:00 horas en la Casa Lis, acceso gratuito y aforo restringido a socias y socios de la Casa Lis.

La segunda actuación tendrá lugar el domingo 12 de diciembre, a las 20 horas en el Casino de Salamanca, acceso gratuito hasta completar el aforo.

En ambos casos el repertorio será el mismo:

"Una vez en diciembre"del musical Anastasia,

" La paz a ustedes Dios les dé" adaptación del villancico del S. XIX "God rest ye merry gentlemen" .

"Alleluia" de Leonard Cohen.

"El pequeño tamborilero" atribuido a Katherine Kennicott Davis.

"Ven a mi casa esta navidad" de Luis Aguilé.

"María , ¿sabes qué?" versión en español de "Mary, did you know ? " de Buddy Greene y Mark Lowry.

"Nana para un rey " de Antonio Martinez Ares.

"Vengo de las alturas" villancico peruano.

"El burrito sabanero" de Hugo Blanco Manzo , villancico venezolano. "Blue christmas" de Elvis Presley.

"Santa Claus llegó a la ciudad" versión en español de "Santa Claus is coming". " Blanca navidad" versión en español de "White christmas".

"Celebra la vida" de Axel Fernando.

"Gloria a Dios en las alturas" versión en español de "Hark! the herald angels Sing". "Noche de paz" versión en español de "Stille nacht, heilige nacht".

Por otra parte el Coro de Afibrosal también estará presente en el Centro Residencial Mefevares-Sanitas el día 16, para deleitar con su repertorio a los residentes de dicho centro , en este caso la actuación será a puerta cerrada y contando con todas las medidas de seguridad Covid 19.