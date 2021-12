Cáritas desplegará pinos y regalos para que todo el mundo pueda “escoger lo que come”

Viernes, 10 de diciembre de 2021

Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo presentó en la mañana del viernes su Campaña de Navidad 2021, uno de sus dos momentos más relevantes de cada año junto a la Semana de la Caridad previa al Corpus Christi, según señaló durante esa presentación la directora de la entidad, Mar Manzano, quién estuvo acompañada por el Administrador Apostólico de la Diócesis, Jesús García Burillo; la delegada diocesana, Mari Paz Diago; y el secretario de la entidad, Domingo Matías (también asistió en representación del Ayuntamiento José Manuel Jerez).

La campaña tiene como lema este año a nivel nacional Esta Navidad, cada portal importa, apuntando Jesús García Burillo –quién felicitó las Navidades a toda la Diócesis- que “la Navidad quiere penetrar en todos los hogares”, recordando que en muchos portales no hay mula ni buey “pero sí familias que no llegan a final de mes”, añadiendo en torno a su inminente marcha de la Diócesis que “hay cambios, pero lo que no cambia es la caridad y los que no llegan a final de mes”.

En este sentido, la campaña de Cáritas Ciudad Rodrigo volverá a estar centrada en asegurar el derecho a la elección en la alimentación, es decir, que la ayuda a las familias necesitadas no consista en entregar alimentos donados, sino en darles dinero para que ellos puedan decidir qué comprar, porque, según indicó Mar Manzano, “creemos en la justicia y todo el mundo tiene derecho a escoger lo que come”.

A ese fin irá destinado todo lo que se recaude con la acción solidaria que pone en marcha la entidad, en la que se amplía la idea llevada a cabo en 2020. Así, estas Navidades volverán a desplegarse por las parroquias del territorio diocesano pinos que se invita a llenar con bolas, adquiriéndolas por 1€, 2€ o 5€. Como novedad, por los centros educativos se montarán, en vez de pinos, regalos (con el lema El mejor regalo de esta Navidad, tu solidaridad), para que los alumnos colaboren comprando tarjetas-regalo, en las que se especificará adónde va su aportación.

Durante la rueda de prensa de la mañana del viernes se explicó que Cáritas ha entregado a lo largo del año 2021 casi 100.000€ en ayudas, el 35% como ayudas de emergencia (adelantadas a la Diputación), el 29% en ayudas relacionadas con la vivienda, el 15% en conceptos de alimentación, y el 12% en forma de becas a los alumnos de las formaciones de Cáritas. En total, contabilizando todos los servicios de la entidad, Cáritas ha atendido en este año a 490 personas pertenecientes a 432 hogares de Ciudad Rodrigo y su comarca.

De ese trabajo, Domingo Matías resaltó que “hay cosas que nos preocupan” especialmente, como la salud mental en familias y hogares (“el apoyo psicológico es necesario a nivel social”); la precariedad económica, indicando que no todas las familias se están beneficiando de las ayudas públicas como son el Impuesto Mínimo Vital del Gobierno y la Renta de Ciudadanía de la Junta, teniendo que entrar a prestar ayuda entidades como Cáritas); la pobreza energética (“hay familias que no pueden poner la calefacción); la exclusión digital; la inmersión lingüística de los niños inmigrantes (“no tienen recursos públicos adecuados para adaptarse al sistema”); la falta de perspectiva y posibilidades laborales en la juventud (“nos preocupa la falta de ocio en Ciudad Rodrigo”); o la exclusión de la participación social.

Asimismo, preocupa la exclusión de un “barrio entero” como es el de El Puente, considerando que el Ayuntamiento debería promover programas de desarrollo de ese barrio. Domingo Matías explicó que Cáritas apuesta “por el acompañamiento integral, el empoderamiento de las personas”, creyendo necesario un “diálogo abierto sobre un nuevo modelo social y de solidaridad”. En ese marco, el próximo lunes 13, a las 12.00 horas, el Salón Obispo Mazarrasa del Palacio Episcopal acogerá una charla de María Jesús Martínez Ruperez, del equipo de inclusión de Cáritas Española.