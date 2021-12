JUGAR NO TIENE GENERO

Muñecas de F

¿Y por qué quiere imponer el ministro de la nada un determinado juguete?

“Los estereotipos sexistas son peligrosos y afectan negativamente tanto a ellos como a ellas. El juego es básico para la configuración de su personalidad, sus habilidades y sus capacidades, por lo que una elección de los juguetes y juegos libre de estereotipos de género es clave para el desarrollo de una población que, a través del juego, aprende a conocer cómo es la vida», indica el secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero.

En este sentido, el ministerio recuerda que un juguete sexista es todo aquel que tiene una versión diferenciada para cada sexo y que, por tanto, no se presenta como apto tanto para niños como para niñas.

Asimismo, desde Consumo se escudan en un estudio sobre estereotipos y roles de género en la publicidad de juguetes elaborado por el Instituto de las Mujeres en 2020. Del mencionado informe se extrae que el 40% de los anuncios del sector muestran a las niñas en comportamientos relacionados con la belleza y los cuidados; mientras que en el 50% de los dirigidos a niños se les vincula con profesiones como las de piloto, policía o militar.

Por su parte, fuentes de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) se limitan a asegurar que no han recibido, de momento, ninguna comunicación al respecto por parte del Ministerio de Consumo.

“Erradicar los anuncios”

Esta campaña se suma a las acciones que el Ministerio de Consumo está emprendiendo tanto con la industria fabricante de juguetes como con el sector de la distribución para avanzar en la eliminación de los estereotipos de género en la publicidad. La semana pasada, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, expresó su preocupación por los estereotipos sexistas en la publicidad infantil y se comprometió a trabajar con la sociedad civil, con la industria juguetera y con el sector de las comunicaciones comerciales para «erradicar» aquellos anuncios que «perpetúan» los roles de género tradicionales.

En un seminario, el titular de Consumo señaló que «aunque ha habido muchos avances» en los últimos años, todavía hay anuncios que fomentan «estructuras culturales» y «comportamientos sexistas» que son «peligrosos», especialmente, para los niños y las niñas.



Durante el seminario, Garzón anunció su intención de presentar una guía para ayudar a las familias a elegir juguetes «de manera crítica y no sexista». «Queremos informar a las familias, sin culpar a nadie, de los perjuicios que tiene dejarse llevar acríticamente por la publicidad y elegir juguetes que reproduzcan los estereotipos sexistas que tantos problemas generan», apostilló el ministro. (ABC, 9 de diciembre de 2021)

Este señor está demostrado científicamente que los niños y las niñas pequeños escogen juegos y juguetes diferentes según sexo (en una edad que aun no han podido ser ideologizados) ¿Se da cuenta que contra natura? Quizá no haya caído del guindo, es cuestión de esperar que madure el cerezo y vengan tiempos mejores. Lo que faltaba al desgobierno Sanchez, ve que al igual que el Titanic, la “cosa se va a pique y él sigue con sus 22 ministerios y los puestos a dedo, siguen escuchando la banda de Hartley 'Nearer, My God, To Thee' ('Más cerca, mi Dios, a ti') Pues van a serlos juguetes con su corazoncito de papel que se manifiesten. ¡Ya lo que nos faltaba!

Garzón (sobrino) se caracteriza por hacer justo lo contrario de lo que predica. Recuerdo “menos carne, más vida”, fue su lema, cercana la Navidad nos indica menú a base de algas, verduritas… ¡chorradas señor Garzón! creo que se aburre, duerme mal y cuando se levanta piensa: que bobada suelto hoy… y asunto resuelto para justifica el pastón que se embolsa cada mes. Recuerdo que llamó indecente a la ex presidenta de Madrid por no coger vacaciones... Imitarla sería decir que usted es un facha ¿Sabe de donde procede? Voy a ser generosa y se lo explico «facha» deriva de la pronunciación de las italianas «fascio» y «fascista». El origen no está en el uso que el fascismo pudiera darle en su publicística, sino justamente al contrario: en la propaganda comunista. El término era útil: era posible vincular el concepto político con la cercanía a la definición popular de «facha» como alguien con mal aspecto, un «mamarracho, adefesio», sinónimo despectivo entendido como persona de «ideología política reaccionaria». Dice el diccionario de la RAE.

No tengo la menor duda que estamos dirigidos por sectarios, despilfarradores e inútiles, malgastan el dinero de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Señor Alberto Garzón: ¿Se preocupa de los consumidores? ¿Hace algo para frenar la subida del recibo de la luz? ¿Carburantes? ¿Colas en los bancos de alimentos? Rien de rien. Es un cargo sin competencias, creado ex profeso para que usted viva como un rajá.

En Alemania se ha formado un gobierno de coalición, tienen una población el doble que la española, y la mitad de ministerios ¿Ya caído del guindo? Creo qué no, se vive muy requetebién mirando a otro lado, me refiero a Cuba, Venezuela y países latinos afines al comunismo que tanto le fascina.

Su ridícula campaña nos ha costado 80000 eurazos, para que usted se de el capricho de decir a nuestros niños jueguen con muñecas… ¡esta es la España que tenemos! ¿Cómo podemos tolerar tanta chorrada, ser tan pacientes? Se lo digo: desgobierna la izquierda comunistabolibarianaindependentista… ¡ Oh! Si fuera la derecha. No quedaba contenedor o papelera que no sirvieran para hacer piras. Voceríos, batallas campales arrancando adoquines, señales, bancos, cajeros… Mientras las FFSS del Estado… no puedo explicar que podrían hacer para contener tanta desmano… las están dejando…. al aire.

amosa