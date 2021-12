Los hospitalizados por Covid-19 en Salamanca, tres veces menos que hace un año gracias a la vacunación 

Viernes, 10 de diciembre de 2021

Según la última actualización, en el Hospital Salamanca hay 31 pacientes ingresados con Covid-19

Las cifras de hospitalizados por Covid-19 en esta sexta ola -mucho menores que en anteriores olas- son una de las mejores pruebas de que la vacunación ayuda no solo a reducir la gravedad de la enfermedad en caso de contagio sino las posibilidades de acabar en el hospital. Esto no quiere decir que una vez vacunados tengamos que olvidarnos de otras medidas igual de importantes para evitar contagiarnos, como el uso de mascarilla en interiores y en exteriores cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.

Según la última actualización, en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca hay 31 pacientes ingresados con Covid-19. De estos, 27 se encuentran en planta y 4 en la UCI.

Cifras que afortunadamente están alejadas de las que se registraban hace un año. Hasta tres veces menos hospitalizados que en las mismas fechas del mes de diciembre de 2020 (a 9 de diciembre eran 94 los hospitalizados con Covid-19).

La ocupación hospitalaria en Salamanca se sitúa en el 8,3% (riesgo bajo), mientras que la ocupación de camas UCI por pacientes Covid-19 se sitúa en 1,21% (riesgo bajo). En ambos casos, Salamanca arroja uno de los porcentajes más bajos de Castilla y León.

Más de 370 hospitalizados en Castilla y León

Según la última actualización, en los hospitales de la Comunidad hay 377 pacientes con Covid-19. De ellos, 62 están hospitalizados en UCI, mientras que en planta se encuentran ingresados 315.

Los pacientes con Covid-19 en unidades de críticos se encuentran repartidos en once hospitales de la comunidad y ocupan un 19% de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, un punto más que en el último parte.