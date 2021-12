Hugo Díaz: “Mi única idea es quedarme en el Salamanca. Tengo la ilusión de llevar al club lo más arriba posible”

Jueves, 9 de diciembre de 2021

Hugo Díaz, centrocampista del Salamanca UDS, es consciente de los rumores de su posible salida en el mes de enero, por lo que habla de todo en una entrevista con este medio de comunicación.

Partido con el Cristo Atlético: “Tenemos necesidad de conseguir los 3 puntos viendo la clasificacion para salir de las posiciones en las que estamos ahora mismo”.

Cómo arreglar la situación: “Creo que la necesidad es de resultados y no de sensaciones. La dinámica de la semana va a depender un poco de lo que hagamos en el partido. Estando en descenso siempre cuesta más”.

Sigue sin jugar: “Estoy comprometido con el club como desde el primer día. Tengo ganas de aportar al equipo, de ayudar a mis compañeros y especialmente al Salamanca para salir de esta situación”.

Se está siendo justo con él o no: “No sé si es justo o no, pero yo estoy aquí para asumir las órdenes del míster o el club. No me queda otra que seguir trabajando para ayudar en lo que sea”.

Calderón le ha dado motivos de sus ausencias: “No, la verdad que no sé nada. No he recibido información ni por parte del cuerpo técnico ni del club. Sigo trabajando todos los días a tope y estoy deseando volver”.

Le colocan en la rampa de salida: “Me pilló un poco de sorpresa porque no sabía nada del tema y a mí nadie me ha comentado eso. Tengo muchas ganas de quedarme aquí y ayudar al Salamanca a salir de esta situación. Estoy muy contento en la ciudad”.

Ha pedido salir o no: “No, no, no. Para nada. Desde el primer día que llegué aquí tengo la ilusión de llevar al Salamanca lo más arriba posible”.

Ofertas para enero: “Mi única idea es quedarme en el Salamanca. Quiero ayudar al club y a mis compañeros”.

Puede jugar esta semana por las posibles bajas de Amaro y Liam: “Afronto todas las semanas con la misma ilusión. En mi cabeza tengo la mentalidad de trabajar cada día. Si me toca ayudar al Salamanca, lo haré”.

Se ve titular con el Cristo Atlético: “No lo sé, pero no me quiero mojar...”.