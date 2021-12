Cris Montes y el Calahorra: “Va a ser la guerra y hay que ir a morir”

Jueves, 9 de diciembre de 2021

El extremo de Unionistas destaca que “queremos intentar lograr los 3 puntos, pero si no se puede hay que ir a por el empate para seguir sumando”

Cris Montes, extremo de Unionistas, atendió a SALAMANCA AL DÍA en una entrevista en la que el jugador habló sobre el partido con el Calahorra, su situación en el equipo, los últimos resultados y toda la actualidad del club.

Serie de empates: “Estamos tranquilos. El equipo está bien, en buena dinámica, nos llevamos la clasificación en Copa del Rey, seguimos invictos y lo que importa es sumar para seguir hacia delante. Le damos normalidad, aunque siempre vamos a ganar, pero cuando no se puede, no se puede”.

Salir y entrar de playoff: “Todavía queda mucho para mirar eso, la clave es puntuar poco a poco y no hay que pensar en cosas raras. Si lo consigues va a estar bien y si no es así, tampoco pasa nada”.

Calahorra: “Va a ser muy duro. Lleva una buena dinámica de un mes y medio sin perder. El campo no sé si estará bien o no, pero va a ser la guerra y hay que ir a morir. Queremos intentar lograr los 3 puntos, pero si no se puede hay que ir a por el empate para seguir sumando”.

Hablar con un excompañero con Mario Gómez: “Le escribiré, pero estaba lesionado hasta hace poco y espero que todo le vaya genial por allí. A ver si lo veo pronto”.

Primer partido completo contra el Sanse: “Estoy muy tranquilo, la plantilla es muy larga. Si el equipo va bien, yo me encuentro contento y la verdad que el otro día me sentí muy bien”.

Mirar de reojo al Elche: “Es como un premio. Al pasar contra el Algeciras ya pensamos en que nos tocase un Primera y hubo suerte. Vamos a jugar, a disfrutar, a intentar pasar y a que la gente disfrute”.