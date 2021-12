Ocho días para que suba el precio de la leche o habrá huelga de entregas

La Plataforma de Ganaderos Lácteos Unidos celebró una asamblea en la localidad leonesa de de Valencia de Don Juan, a la que asistieron ganaderos de toda España.

En ella se aprobó la convocatoria de una huelga de entregas si antes del 15 de diciembre la industria no garantiza un precio mínimo que cubra los costes de producción y que fijaron en de 0,41 euros/litro. A continuación reproducimos el comunicado emitido por esta plataforma:

Si las industrias lácteas no pagan a los ganaderos como mínimo el coste de producción, estimado en más de 0,41€/litro antes del día 15 de diciembre, en la fecha que se determinara en siguientes reuniones, los ganaderos de leche irán a la huelga.

Reunidos en Valencia de Don Juan (León) el pasado 3 de diciembre, ganaderos de toda España, decidieron que ante la grave situación que atraviesa el sector lácteo en este país, la única opción que queda, es la huelga indefinida de entregas.

Esta es la medida mas dura que puede adoptar un ganadero, pero a la vez, es la única que puede revertir esta situación caótica en la que está sumido el sector, la leche es nuestra y los únicos que se enriquecen con ella son los que nos la compran.

En la reunión se barajaron mas opciones, pero la votada mayoritariamente fue esta, sin renunciar a otras que se están ya gestando y que serán apoyadas y secundadas por esta plataforma.

La huelga será indefinida en el tiempo, no dejando circular por las carreteras ni una sola cisterna de leche, no queremos perjudicar a los transportistas, que nos consta que lo están pasando tan mal como nosotros, pues las industrias les tienen igual de asfixiados en precios, pero no podemos dejar que se nueva un solo litro de leche en España en esos días de huelga.

Instamos a los ganaderos a no firmar contratos que no cubran los costes de producción, puesto que así lo marca la Ley de la Cadena Alimentaria, siendo ilegal que las industrias nos obliguen a firmar contratos que atenten contra dicha ley.

Se efectuarán reuniones por las distintas regiones para planificar dichos actos, así como para la creación de piquetes informativos que estarán en activo por las carreteras de nuestro país.

Solicitamos de las industrias que revisen los precios que pagan a los ganaderos en estos 11 días que quedan, porque, de lo contrario, la huelga será inevitable, pues la economía de los ganaderos no está para esperar más, siendo inviable un precio que nos siga asfixiando hasta la ruina.

Así mismo, solicitamos del Ministerio y de las Consejerías de las distintas CCAA que hagan una mediación en este conflicto, siendo que más parece que no están enteradas de la gravedad de la situación, ante la indolencia e inoperancia que están practicando.