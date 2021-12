Unos tanto y otras ¡tampoco!

Es un atributo de los seres humanos. Los animales no hablan, emiten sonidos. Aunque es verdad que se comunican, su nivel de comunicación es muy simple. No son capaces de profundizar porque no tienen un lenguaje elaborado, ni tienen conciencia. Los seres humanos sí somos capaces de hablar. O eso pensaba yo hasta no hace mucho, aunque en estos últimos tiempos me han entrado dudas razonables.