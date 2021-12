Unionistas CF merece un campo de Primera...

Martes, 7 de diciembre de 2021

“Otras incidencias: Finalizado el partido, nos comunica el delegado de Campo que no hay agua corriente para ninguno de los dos equipos ni para el equipo arbitral, por motivos ajenos a la instalación”.

Estas palabras son las que recoge el colegiado del partido Unionistas CF – UD Sanse (Aimar Velasco) en el acta, revelando que estas instalaciones no son dignas para un equipo que hasta esta jornada estaba en los puestos de play off de ascenso a Segunda.

O lo que es lo mismo, ni jugadores, ni equipo arbitral ni UD Sanse pudieron ducharse después del partido, algo que por desgracia no es nuevo para el club unionista. No en vano, cuando hay agua corriente, en ocasiones sale un hilo tan fino que hace muy complicado ducharse en condiciones dignas; es por ello que los jugadores se fueron a sus casas tras el frío choque de domingo en el Reina Sofía.

Y da igual si fue por motivos ajenos a la instalación o propios, eso es lo de menos; lo que realmente es preocupante es el retraso acumulado en las obras de un estadio que iba a estar listo hace un año y medio, luego hace un año, más tarde hace seis meses… y la vida sigue casi igual.

Bueno, no; la empresa encargada de las obras del campo ha comenzado a instalar los asientos (de color azul) en la zona menos indicada para ello como es uno de los fondos, con la grada de animación… o lo que es lo mismo, donde los aficionados están de pie.

Las obras en los accesos al campo se han llevado a cabo hace solo unos días y el resultado apenas se hace nota, a la espera de que no sea nada definitivo; todo ello por no hablar de la opción de cambiar el césped en la próxima temporada, tanto si Unionistas CF sigue en Primera RFEF o si sube a Segunda División.

¿Quién va a pagar esta ‘fiesta’? ¿Realmente la RFEF quiere profesionalizar esta categoría haciendo jugar a un equipo en un campo así? ¿No queda en evidencia el organismo federativo…? Hace mucho tiempo que sí.

A todo esto, claro está, hay que sumarle la iluminación que brilla por su ausencia en el Reina Sofía, dejando imágenes muy lejanas de lo que debe ser, o al menos pretendía ser, la Primera RFEF de Rubiales. Es inconcebible jugar con luces muy bajas, que apenas dejan ver el balón y deslumbran a los futbolistas; pero es lo que hay y el club poco más puede hacer salvo ‘rascarse’ el bolsillo porque el Ayuntamiento no tiene intención de darse mucha prisa para arreglar esto.

Quizá en la Plaza Mayor no se dan cuenta (o no quieren) de que el fútbol mueve muchas cosas y cuanto más arriba esté un club de fútbol, mejor será para la ciudad, más movimiento de dinero y de turistas habrá y más se oirá su nombre por todo el país. Son muchos los que se tiran de los pelos por no haber comprado el estadio El Helmántico por un millón de euros hace unos años… porque el Reina Sofía va a salir mucho más caro. Tampoco había que ser ‘un lumbreras’ para darse cuenta de todo esto.

Obviamente nadie pide un Sardinero, un Riazor o Las Gaunas, claro está, pero… al menos que los jugadores tengan agua para ducharse y un gimnasio digno, sala de masajes…

PD: Nunca nos quejamos, o no lo suficiente, pero las condiciones en las que trabaja la prensa en el Reina Sofía no son dignas de una categoría como Primera RFEF. No es ningún secreto, pero siempre somos los últimos ‘monos’ de feria y los primeros a los que se ‘acuchilla’. He dicho.