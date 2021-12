Lunes, 6 de diciembre de 2021

Hoy voy a romper una lanza por el Ejército. Y, fuera de todo sentido bélico, voy a hacerlo para hablar de la excelencia y los valores que existen en el Ejército de hoy, el que yo he conocido y al que voy a defender, aunque haya muchos “progres” o que se dicen progresistas que quisieran eliminarlo.

No, yo no estoy a favor de la guerra, sino todo lo contrario, me declaro un defensor de la paz. Pero el Ejército, tal y como nos demuestra la historia, en momentos cruciales de un país se hace necesario para defenderlo; defenderlo, a veces también, de los que quieren hacerlo desaparecer.

Los romanos que conquistaron Hispania y la civilizaron tenían un principio: Si vis pacem para bellum (si quieres la paz prepara la guerra). Y no es que yo esté de acuerdo con las guerras que hicieron los romanos, pero sí lo estoy con nuestro Francisco de Vitoria, fundador del Derecho Internacional, que escribió Sobre el derecho de la guerra: un texto que yo he traducido y comentado, precisamente aquí, en Salamanca. El tratado de De Vitoria defiende la guerra en legítima defensa y con muchas condiciones, aunque estas, en ocasiones, sean muy difíciles de cumplir.

Todo lo anterior lo escribo a propósito de un acto muy especial al que fui invitado, el viernes 3 de diciembre, en el Acuartelamiento “General Arroquia”, y donde he podido conocer cómo es el Ejército de hoy en día y a algunos de los hombres y mujeres que lo integran. El acto se había organizado para entregar las credenciales a Isabel Bernardo por su nombramiento como “Embajadora de la Marca Ejército”, por la provincia de Salamanca. Distinción que también recibió el escultor Ricardo Flecha Barrio, aunque, en su caso, por la provincia de Zamora. Las provincias de Salamanca y Zamora forman una única Comandancia Militar que, a día de hoy, está a cargo del General Comandante D. Manuel Maldonado Pardo, quien les hizo entrega de sus cédulas e insignias coma nuevos ‘Embajadores’, dentro de un solemne acto, al que agradezco muchísimo haber sido invitado y podido asistir.



Isabel Bernardo, escritora, poeta, muchas veces galardonada y gran dinamizadora cultural, es uno de los pilares más sólidos de la cultura salmantina, con resonancias en el ámbito nacional. Con esta distinción Isabel Bernardo se suma a una nómina de insignes personalidades de diferentes ámbitos, entre las que se encuentra Vicente del Bosque, acreditado como primer Embajador de la Marca Ejército por Salamanca, el pasado año 2020.

Con estas palabras quiero hacerle llegar a Isabel Bernardo mi felicitación más sentida, como amigo personal, augurándole mucho éxito en su buen hacer para promover el reconocimiento de muestro Ejército, no solo en la misión de defensa de nuestra patria, sino de forma muy importante en los trabajos de apoyo a las instituciones y a la sociedad civil para abordar situaciones de emergencia y otras labores humanitarias.

En mi visita al Cuartel “General Arroquia” he podido advertir la excelente formación y disciplina de los militares, su cultura e, incluso, la delicadeza y finura en el recibimiento y atención a las personas, muy especialmente, por parte de las mujeres militares designadas para este cometido. Sin duda, nuestro Ejército se ha renovado y ha ganado mucho con el ingreso de las féminas, que han venido a complementar al elemento masculino, sumando sus cualidades específicas y propia idiosincrasia.

Cabe destacar la magnífica labor humanitaria que estos hombres y mujeres vienen desarrollando en los conflictos actuales más inmediatos como el rescate de miles de afganos en el aeropuerto de Kabul, la asistencia a la población civil en los dificilísimos tiempos de pandemia o la ayuda a los damnificados por el volcán en la isla de La Palma.

Por lo mismo también mi felicitación y agradecimiento a nuestro ejército.