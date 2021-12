Lunes, 6 de diciembre de 2021

Tendría que llamarte Viernes, pero prefiero llamarte Almudena, que es nombre de tango. Ignoraba que llevabas meses luchando con los aires difíciles cuando el sábado 27 de noviembre el corazón se me quedó helado al saber que la muerte había puesto punto final a tu vida, una vida hermosa, una vida útil, una vida imprescindible, y vi llorar al lector de Julio Verne, a los pacientes del doctor García, a la madre de Frankenstein, a Inés entre los brazos de la alegría… y solo pude consolarlos dándote las gracias, gracias por invitarme a las tres bodas de Manolita, gracias por explicarme las edades de Lulú, gracias por permitirme recorrer las estaciones de paso, gracias por abrirme la puerta del mercado de Barceló… y prometiéndoles que me encerraría en tus castillos de cartón para seguir acompañándolos, porque los libros, aunque sus enemigos les prendan fuego, no mueren nunca, y gracias a ese don que los diferencia de los escritores, podemos seguir aprendiendo de Cervantes, de Shakespeare, de Platón, de Pearl Bukc, de Rosalía de Castro, de Pardo Bazán,de Lorca, de Machado, de Delibes… y de Almudena Grandes.



Quisiera poder despedirte como se despide a los que vuelven: con besos de pan, pero el viaje que emprendiste el sábado 27 de noviembre de 2021 no tiene retorno, y solamente puedo hacerlo diciéndote adiós, escritora, adiós. Puedes descansar en paz.