El PP de Béjar lamenta que la Covatilla haya perdido el Puente para arrancar la temporada

Domingo, 5 de diciembre de 2021

La gestión de la Estación de Esquí de la Covatilla sigue siendo foco de crítica por parte del Partido Popular de la ciudad textil. En un comunicado, el grupo mayoritario de la oposición ha mostrado su pesar por que la estación no haya llegado a abrir las pistas durante este fin de semana.

El PP recuerda que en el pleno celebrado el pasado lunes en el Ayuntamiento de Béjar, en el turno de ruegos y preguntas solicitaron al gobierno del PSOE “agilidad para la apertura de la estación de esquí en este próximo puente del mes de diciembre, teniendo en cuenta que los ingresos de este puente significan un alto porcentaje en los ingresos de la estación”.

Sin embargo finalmente sólo la cafetería de la estación ha sido abierta al publico y para el PP esta situación es lamentable dado que hacia años “que no teníamos estas inmejorables condiciones de frío y nieve semanas antes de este puente” aseguran en el comunicado donde denuncian declaraciones del PSOE achacando la no apertura a que "no hay nieve, no se puede hacer, los trabajadores de la estación tienen que hacer hoy viernes los reconocimientos médicos que empezaron el lunes para todo el personal municipal".

De igual manera, los populares acusan a los socialistas de faltar a la verdad y, según pone el PP de manifiesto en su comunicado la estación de La Covatilla “no ha tenido maquinista para pisar la nieve. La nueva máquina necesita que el personal que la maneje haga un curso especial. Curso que la casa suministradora dio cuando se adquirió y el Ayuntamiento se negó a que el maquinista municipal lo hiciera. Este maquinista es el que ha pisado algo la estación cometiendo el Ayuntamiento una gran irresponsabilidad al poner en sus manos una máquina de medio millón de euros sin preparación” sentencia el PP.

Además, el grupo mayoritario de la oposición indica que algunas pruebas como la prueba de carga del telesilla, y otras de seguridad que aún no se han hecho y que por tanto según el PP será “casi imposible” hacer uso de las instalaciones en este puente. Finalmente, el comunicado de los populares acaba haciendo publica su “rabia e impotencia” al ver cómo abren sus puertas otras estaciones “como Navacerrada que no han sido más agraciadas en nieve que nosotros.”