Los profesores Juan José Igartua y Magdalena Wojcieszak obtienen el premio al ‘Artículo del año’ en la revista ‘Mass Communication and Society’

Sábado, 4 de diciembre de 2021

Son los resultados de cuatro experimentos online realizados en España, Países Bajos, Reino Unido y Singapur

La revista “Mass Communication and Society (Mass Communication & Society Division)” ha concedido el Premio al “Mejor artículo del Año” al original “How to enhance the effects of mediated intergroup contact? Evidence from four countries”, elaborado por el catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias Sociales Juan José Igartua y la profesora de la Universidad de Amsterdam (Países Bajos) y California (EEUU) Magdalena Wojcieszak, ambos miembros del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales (OCA) de la Universidad de Salamanca, junto con Nuri Kim, Universidad Nanyang (Singapur). La revista “Mass Communication and Society” está indexada en “JCR-WOS Q2” en la categoría de Comunicación.

En el artículo se presentan los resultados de cuatro experimentos online realizados en España, Países Bajos, Reino Unido y Singapur donde se examina si alentar a las personas a imaginar un encuentro intergrupal positivo antes de leer una historia personal de un miembro del exogrupo (grupo social con el que un individuo no se identifica) mejora las actitudes hacia este grupo.

Los resultados muestran que, aunque el contacto imaginario y la similitud no mejoran consistentemente las actitudes de este grupo social, un mayor interés en la historia de un miembro del exogrupo y las emociones positivas, median los efectos de la similitud y, en dos países, del contacto imaginado.

Dicha investigación se marca dentro del proyecto “Herramientas narrativas para reducir el prejuicio. Efectos de la similitud, el contacto imaginado, la empatía y la voz narrativa” (HENAR), financiado por el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Ministerio de Ciencia e Innovación (2016-2020), dirigido por Juan José Igartua Perosanz (Ref. CSO2015-67611-P).

Referencia del artículo:

Wojcieszak, M., Kim, N., & Igartua, J. J. (2020). How to enhance the effects of mediated intergroup contact? Evidence from four countries. Mass Communication & Society, 23(1), 71-106.

https://doi.org/10.1080/15205436.2019.1630444