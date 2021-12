Multitudinaria bienvenida a la Navidad 2021 en Ciudad Rodrigo

Viernes, 3 de diciembre de 2021

Ciudad Rodrigo dio la bienvenida oficialmente en la tarde del viernes a la Navidad 2021, con el arranque del período de tiempo en el cual los participantes en el Concurso de Decoración Navideña convocado por el Ayuntamiento tienen que tener desplegada su ornamentación (que se ha ido colocando poco a poco en los últimos días), y especialmente con el encendido del alumbrado navideño instalado a lo largo del último mes.

En el momento de caer la noche, y por ende de encenderse las farolas y focos de la iluminación habitual de Ciudad Rodrigo, empezaron a lucir los elementos del alumbrado de buena parte de la ciudad, excepto los de la Plaza Mayor y algunas calles de su entorno, cuya puesta en marcha se hizo esperar hasta el acto de encendido que había programado el Ayuntamiento, que fue concurridísimo, especialmente por familias con niños pequeños.

Precisamente, para ellos estuvo destinada la primera actuación de la tarde, tras la bienvenida que hizo la delegada de Comercio Laura Vicente. Esa actuación, en torno al gran pino que va a presidir todas las Navidades la Plaza Mayor, corrió a cargo de los payasos Bobolino y Piruleta, que congregaron a un gran número de niños, a quiénes hicieron acercarse para ponerlos a bailar.

Durante su actuación, hubo un susto importante, al extraviarse una niña de cuatro años, lo que evocó una de las películas españolas navideñas más emblemáticas, La gran familia, en la cual también un niño se pierde en el ambiente navideño de una Plaza Mayor, en ese caso la de Madrid. Aunque el susto a la familia no se lo quita nadie, por suerte el extravío de la Plaza Mayor mirobrigense se resolvió en escasos minutos y pudo continuar el acto.

En concreto, lo que ocurrió a continuación fue que tomó la palabra el alcalde Marcos Iglesias, para exaltar la Navidad mirobrigense, llegando a decirle a la gente que “no vayáis a Vigo” y que se queden en Ciudad Rodrigo. En el transcurso de su intervención, hubo una ‘falsa alarma’ con el encendido del alumbrado, por unos escasos segundos, volviéndose a apagar inmediatamente. Antes del esperado momento, hubo otra actuación, de la Rondalla III Columnas, que dentro de la zona del trenecito montado en el ágora hicieron algo poco habitual en la murga mirobrigense: cantar varios villancicos.

Tras ello, llegó por fin el momento del encendido, con cuenta atrás incluida. En ese instante, se soltó confeti en varios puntos de la Plaza Mayor y sonó el Reloj Suelto en lo alto de la Casa Consistorial como culmen de la celebración. Hay que apuntar que durante el acto sonó en varias ocasiones el que se ha convertido en ‘himno’ de las Navidades en todo el mundo, el All I want for Christmas is you (Todo lo que quiero para Navidades eres tú) de Mariah Carey.