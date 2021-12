El riesgo de hospitalización es hasta 16 veces mayor entre las personas de 60-80 años no vacunados

Sábado, 4 de diciembre de 2021

La incidencia también es mucho mayor entre los no vacunados, sobre todo a medida que aumenta la franja de edad

Hay una enorme diferencia entre estar vacunado contra la Covid-19 y no tener puesta a estas alturas ninguna dosis de la vacuna. Así lo refleja el último informe sobre la situación de la pandemia en España publicado por el Ministerio de Sanidad, con datos entre el 20 de septiembre y el 21 de noviembre de este año. Así, la incidencia en personas completamente vacunadas es muy inferior a la observada en no vacunadas. La mayor diferencia se observa en personas de 60 a 80 años, con un riesgo de infección en vacunados casi 7 veces menor, de hospitalización 16 veces menor y de fallecimiento 14 veces menor respecto a no vacunados. En el grupo de 30 a 59 años, la incidencia total es 2 veces inferior y 9 veces inferior para hospitalización.

Las diferencias también son evidentes en la tasa de incidencia media semanal por grupo de edad, según su estado de vacunación. En el grupo de edad de 12 a 29 años, la tasa de incidencia para los vacunados es del 44%, y para los no vacunados de 125. En el grupo de edad de 30 a 59 años, la incidencia entre los vacunados es de 86, cifra que se dispara hasta 140 entre los no vacunados. Lo mismo sucede en el grupo de edad de 60 a 79 años. Aquí la incidencia entre los vacunados se sitúa en 74, mientras que entre los no vacunados asciende a 481. En los mayores de 80 años, la incidencia entre los vacunados es de 47, cifra que se multiplica hasta los 200 entre los no vacunados.