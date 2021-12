Escocidos por la recuperación

Profesor de Derecho Penal de la Usal

La semana que está a punto de concluir no ha sido demasiado gratificante para las aspiraciones electorales del PP. Las vicisitudes cotidianas evidencian que esa formación política está acumulando demasiadas toxinas en su “sistema nervioso”, tanto central, como periférico. Y estas toxinas están provocando a Casado y sus compinches un odio irrefrenable hacia el Ejecutivo y a todo lo que huela a políticos e intelectuales de izquierdas y a los medios de comunicación afines. El argumento siempre será el mismo, con gestos de desprecio y prepotencia y anteponiendo los intereses partidistas a los generales de los ciudadanos. Justificaré adecuadamente las afirmaciones que estoy realizando y las graves incoherencias del PP en las próximas líneas.

En primer lugar, considero una infamia y una desvergüenza que el pleno del Ayuntamiento de Madrid haya denegado la declaración de “hija predilecta de Madrid” a la escritora fallecida Almudena Grandes y que la decisión haya sido avalada por los de la “foto de Colón”: PP, Ciudadanos y Vox. De los ultras de Vox no me extraña nada. Ya se sabe, por esencia son reaccionarios, excluyentes que portan el odio y la venganza por bandera, pero de PP y de Ciudadanos no era esperable esa inclinación. Almeida ha demostrado, una vez más, que su altura intelectual, ética y humana no es la más acorde con los tiempos de convivencia pacífica en una sociedad democrática que basa su esencia en la pluralidad étnica y cultural y en la armonía entre las diferentes formas de ser y pensar. Por su parte, Villacís, de Ciudadanos, también ha demostrado que le gusta más el sillón del poder y los encantos políticos de los “resentidos”, que la filosofía que hace años predicaba su líder, Rivera, cuando engañó a la ciudadanía con sus eslóganes “Machadianos” de ir ligero de equipaje, sin prejuicios, incluso “desnudo” –y no sólo en sentido figurado- trasladando a la ciudadanía un mensaje de integridad ética y moral en la política que más tarde se demostró que no era tal.

Villacís ha acabado abducida por el poder, como también le ha ocurrido a otros de sus líderes: Toni Cantó o Igea en Castilla y León, quién ha traicionado su propuesta política de no pactar con formaciones políticas en la que sus miembros estuvieran declarados como “investigados” –lo que antes se denominaba imputados- penalmente en presuntos casos de corrupción política. Y el PP de Mañueco lo está actualmente por presunta financiación ilegal en el proceso de primarias que otorgó la confianza a Mañueco para ser el candidato del PP a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2019, e incluso el juez competente ha dado inicio a la apertura del juicio oral por la trama eólica en la que hay 5 ex altos cargos del PP incluyendo a la Junta de Castilla y León como responsable civil subsidiario. En definitiva, el comportamiento ético de las “tres derechas” en el Ayuntamiento de Madrid ha sido políticamente miserable.

En segundo lugar, la plana mayor –vieja y actual- del PP, ha acudido a la presentación del libro de M. Rajoy, ese personaje oscuro que, según todos los indicios, informaciones y declaraciones de imputados y testigos, parecía conocer perfectamente las tramas corruptas de la “Gürtel” y de “Bárcenas y la caja B del PP”, pero que lo ha negado sistemáticamente todo siempre. Casado, Ayuso, García Egea y los actuales dirigentes del PP dicen no saber nada de aquélla trama aunque ya ejercían de políticos “peperos” y con cargos públicos. En cambio, ahora arropan al ex presidente en la presentación de su libro. Si no quieren saber nada de la corrupción y de la que dicen es pasado, ¿por qué arropan tan efusivamente a M. Rajoy en el acto de presentación de su “libro”? ¿No supone eso un amparo a las políticas corruptas del PP de M. Rajoy y por las que ya ha sido condenado por los tribunales de justicia?



En tercer lugar, el propio PP se ha disparado un tiro en el pie cuando después de conocerse los datos de empleo de noviembre –dato histórico, por cierto- en el que el paro ha disminuido en casi 75 mil personas y los afiliados a la Seguridad Social se acercan a los 20 millones. García Egea se quiso hacer el gracioso invitando a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz a asistir a la presentación del libro de M. Rajoy –Ese que era el pasado y del que reniegan cuando se habla de corrupción- y ésta le recordó que cuando M. Rajoy llegó al poder el fondo de reserva de las pensiones tenía cerca de 67 mil millones de euros y cuando dejaron el gobierno tenía sólo 5 mil millones. Le recordó también que M. Rajoy subió hasta en 30 ocasiones los impuestos creando 12 figuras tributarias nuevas y que con el mal llamado “factor de sostenibilidad” de las pensiones sólo se incrementaban en el 0,25 % anualmente, derogando este criterio el actual gobierno y adaptándolo las subidas a la inflación real. García Egea, como buen “escupidor” de huesos de aceituna que es, derribó con su intervención el castillo de naipes en que está instalado el PP de Casado y lo hizo magistralmente porque al impulso que le dió al hueso de aceituna se unió una buena dosis de “cabreo” por la excelente mejora del empleo en la actualidad.

No pueden suportar que la economía vaya mejorando, porque saben que cuanto mejor vaya la situación a los ciudadanos peor les irá a ellos en las expectativas electorales. Ese “cabreo” se percibió nítidamente en un excepcional reportaje de una periodista del programa de televisión de la sexta “El intermedio” cuando se infiltró en la presentación del libro de M. Rajoy. El único líder actual que se dignó en hablar con la periodista, el ínclito Almeida, lo primero que dijo fue “¡Ah, es el programa de la extrema izquierda!”, porque ni Casado ni Ayuso, ni por supuesto M. Rajoy se dignaron en hacer declaraciones para este programa, mostrando su descortesía y su mala educación. Las caras, sobre todo de Casado y Ayuso, denotaban ese “cabreo, odio y resentimiento” de los líderes del PP y del que se habla en este artículo.

Para rematar la faena que demuestra lo “escocida y cabreada” que está la derecha reaccionaria, las declaraciones de Rocío Monasterio, de Vox, diciendo que “tumbarán todas las enmiendas de la izquierda a los presupuestos de la Comunidad de Madrid porque la izquierda siempre trae hambre y miseria” son el mejor ejemplo de ello. También las contestaciones de Ayuso a la líder de Mas Madrid, Mónica García, cuando la acusó de que las políticas de Mas Madrid “promueven la muerte”. Escuchando esta “miserable” contestación de Ayuso me viene a la memoria la sabia respuesta de Unamuno a la necrófila afirmación de “viva la muerte” pronunciada en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca aquél 12 de octubre de 1936 por Millán Astray.