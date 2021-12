El Proyecto de Igualdad de Trato, más de 10 años luchando contra la discriminación a la población migrante

Domingo, 5 de diciembre de 2021

Red Acoge es un proyecto a nivel nacional que cumple 30 años. Contribuyen a la defensa de derechos y a la inclusión de las personas migrantes y refugiadas, promoviendo la participación, la igualdad de oportunidades y la integración social y laboral. Uno de los proyectos que tienen actualmente en marcha es el Proyecto de Igualdad de Trato y No Discriminación. Lleva en marcha más de 10 años y está financiado por el Ministerio de Inclusión. En él se recogen anualmente los casos que detectan desde la organización. En el último año se han registrado en España 247, y en Salamanca 5 casos de discriminación individual y 8 colectivos. SALAMANCArtv AL DÍA ha hablado con Santiago Sanz, coordinador del proyecto a nivel nacional y con Pablo Martín Blanco, técnico de igualdad en Salamanca Acoge.

¿Cómo nace este proyecto?

Santiago: Este proyecto nace para dar una respuesta a toda esa discriminación que están sufriendo la población migrante y que no tiene a quien acudir o no saben como resolverlo. Es un proyecto a nivel nacional que se realiza en 13 ciudades de España a través de la Red Acoge. Lo coordinamos desde las oficinas de Madrid pero se realiza en todas estas ciudades. En cada ciudad hay una oficina que hace atención a víctimas, cualquier persona que sufra discxriminación puede acudir. Se le atiende, se le acompaña y se intenta solucionar el problema con el agente discriminador. Y a parte hacemos sensibilización, formación e incidencia política.

En nuestro país se han registrado en el último año 247 casos de discriminación , ¿por qué ocurre esto?

Santiago: Por un lado no son todos los que deberían porque hay mucha infra denuncia, mucha gente que lo sufre pero no pide ayuda, no denuncia.

Pablo: Hay que tener en cuenta que para las personas que están en situación irregular en España, denunciar un hecho discriminatorio e ir a la comisaría lo ven como un riesgo. Es un riesgo de que puedan ser deportados. Hay mucha infra denuncia en ese aspecto. Además también hay gente que no conoce sus derechos, personas que quizás en su país puede pensar que esto no es susceptible de ser denunciado porque no tienen esos derechos tan garantizados y aquí sí lo es. Por eso desde el proyecto lo que también intentamos es sensibilizar en eso a las propias personas migrantes, que tienen unos derechos en Europa y en España pueden ejercerlos.

Desde la Red Acoge, se ha desarrollado la aplicación ‘Alerta Discriminación’, para denunciar los casos de discriminación, ¿Cómo funciona esta App y quién puede denunciar?

Santiago: Es una aplicación gratuita disponible en Android e iOS, y cualquier persona seas víctima o sea testigo puede comunicarnos el caso. Se puede hacer tanto de forma anónima como dando los datos. En el caso que nos den los datos, nosotros nos pondremos en contacto para derivarle a una oficina de nuestra organización u otro servicio que hay en otras provincias para que acompañen a la persona en el proceso. Es una aplicación que está dando buenos resultados y además este año vamos a modernizarla y a mejorarla.

Dentro de este proyecto también se desarrollan diferentes talleres de sensibilización y de formación, ¿en qué consisten?

Pablo: Los talleres de sensibilización van dirigidos al público general con el objetivo de intentar incidir en la sociedad y que la sociedad se dé cuenta y se percate de que sigue existiendo este problema. Nos centramos también en formación a lo que se denomina agentes clave, que son personas que por sus estudios o por sus puestos de trabajo son susceptibles de tratar en algún momento de su vida laboral con personas que pueden ser discriminadas; trabajadores sociales, educadores sociales y trabajadores y voluntarios de ONG´S.