Castilla y León tomará el próximo jueves una decisión sobre el pasaporte Covid

Jueves, 2 de diciembre de 2021

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha avanzado que tras la reunión del Consejo de Gobierno del próximo jueves, 9 de diciembre, se tomará, finalmente, una decisión sobre la implantación del pasaporte Covid en la Comunidad.

Según ha apuntado Igea, la sentencia del Tribunal Supremo sobre la implantación del pasaporte Covid en País Vasco que "da una mayor facilidad para implementarlo" en el resto de comunidades porque "cambia la situación desde el punto de vista jurídico" al "crear jurisprudencia".

Esta variación permite a la Junta, además, ampliar su propuesta de pasaporte Covid, la cual se discutirá y debatirá la semana que viene "con todas las posibilidades que da la sentencia del Supremo en el País Vasco".

Sobre otras posibles restricciones, Igea las ha supeditado a la evolución de los datos en los próximos días y aunque ha reconocido que las cifras de ayer fueron un incremento "sorprendente" --al registrarse 904 nuevos positivos-- hoy ha recordado que la subida ha sido algo menor.

"Vamos a ver cómo evoluciona esto pero la prioridad sigue siendo la vacunación y la principal preocupación los nuevos indicadores del semáforo: la tasa de ingresos por cada 100.000 habitantes a siete días, cifras que se encuentran en 'nueva normalidad' en lo que respecta a klas UCI y en 'riesgo bajo' en hospitales", ha explicado el vicepresidente.

En este, ha insistido en que los datos del momento no llevan a "tomar medidas que no están justificadas ni a alarmar a la población" y ha reiterado recomendaciones tales como mantener las "medidas de precaución, evitar situaciones de riesgo y reuniones multitudinarias que se realicen test de antígenos si tienen síntomas", pero la "recomendación principal sigue siendo la misma: que tanto aquellos que no han recibido ninguna dosis como los que necesitan una de refuerzo acudan a los centros de vacunación".