Lo típico de estas fechas 

Viernes, 3 de diciembre de 2021

Navidad temprana, Navidad obligada. Tengo un problema con esta época del año en la que ni es aquel oscuro noviembre ni aquella lejana Navidad. Coincide con los días fríos y húmedos que guardan cierto olor a reconfortante día de sofá y manta. También con un sol dormido entre las nubes, clareando el alba. Incluso ha nevado. A estas semanas tan transitorias, tan pasajeras, se les une el encendido de las luces, los villancicos y, por supuesto, la verdadera reina de la Navidad: Mariah Carey.

El 29 de octubre de 1994 salió publicada la celebérrima “All I want for Christmas is you” (in spanish: Todo lo que quiero por Navidad eres tú). Algo cambió en la sociedad en ese momento. En la sociedad y en Mariah. Una canción navideña, con tintes románticos, ritmo pop con cascabeles, nostalgia fingida, alegre y pegadiza. Y un temazo, para qué mentir. Es una canción en cuya letra se rechaza el consumismo o, más bien, se ensalza el sentimiento sobre todo lo demás. Como debería ser. Empieza diciendo que “no necesita mucho esta Navidad, solo una cosa, no le importan los regalos debajo del árbol, porque esta navidad todo lo que quiere eres tú”. Continúa con el mismo hilo argumental, citando en cada estrofa al menos una referencia a la temporada navideña, a la costumbre del muérdago o la lista de regalos enviada al Polo Norte. Pero siempre con el mismo trasfondo sentimental. Y es que esta canción es un buen elogio a cómo no siempre en Navidad debemos pensar en los regalos o en el arbolito, sino en el sentimiento que queda oculto entre una parafernalia luminosa y atiborrado de egos.



Ahora mismo estamos en la época del reinado de “Mariah Antonieta”, pero en vez de comer pasteles, comemos su canción todo el rato. Porque en algún momento a alguien se le ocurrió que lo mejor para esta época rara, prácticamente coincidiendo con su lanzamiento, lo mejor es tener la canción todo el rato sonando. Dejad de usar esta canción en la publicidad. Al unirla con un producto o una cadena, la canción pierde todo su significado. Además, tiene un fuerte componente nostálgico que ayuda a que se la pueda adherir a un buen momento paseando en Navidad u otra cosa y que te ayude a recordarlo. Lo gracioso de esta canción es encontrarte buscándola en internet por ti mismo un último día de noviembre, no ser bombardeado cada día desde el 5 de noviembre hasta el 8 de enero. La cantante ha salido planamente beneficiada de esto y ha creado de sí misma un personaje icónico, tan importante en la navidad yankee como Papa Noel. El impacto cultural que ha tenido es tremendo. De ella han salido cientos de versiones todos los idiomas, también en español. Otros cientos de canciones buscarán a la desesperada hacer jaque a la reina, pero ella se desplazará por el tablero con la misma gracia con la que entró, devorando a los pobres peones tan validos que mucha gente no escucha ya. Porque la reina de la Navidad tiene su puesto merecido, pero le hacemos un flaco favor desvirtuando su voz única y reduciéndola a un producto comercial.