El Perfumerías Avenida se queda a un paso del ‘milagro’ de ganar al Ekaterimburgo en Rusia (110-102)

Miércoles, 1 de diciembre de 2021

El Perfumerías Avenida se quedó a un paso del ‘milagro’ de ganar al Ekaterimburgo en Rusia (110-102). Copper volvió a ser el faro del conjunto charro con una gran actuación en ataque al firmar un total de 34 puntos. De este modo, las de Salamanca sumaron su segunda derrota consecutiva (cayeron con el Uni Girona en Liga) y se quedaron con un balance de 5-2 en la Euroliga Femenina (tampoco pudieron ganar en Praga), la máxima competición continental, frente al actual campeón.

Roberto Íñiguez quiso olvidarse de lo vivido en los últimos días y poner toda la carne en el asador al salir con un quintento que mete miedo a sus rivales. Silvia, Copper, Karlie, Katie Lou y Hof fueron la elegidas para el pistoletazo de salida de un bonito encuentro en el UMMC Arena. Mientras, el cinco inicial del rival resultó ser para jugadoras de la talla de Bentley, Quigley, Torrens, Meesseman y Jones.

La que mejor arrancó el encuentro fue la campeona y MVP de las Finales de la WNBA, ya que logró firmar los primeros puntos del bando azulón gracias a dos triples. Por su parte, Quigley también mostró su mejor versión al convertir la mayoría de las canastas locales. Así, la ‘2’ visitante siguió a lo suyo al cuajar buenas jugadas ofensivas, por lo que mantuvo con mucha vida a las suyas en el primer cuarto (28-24).

En el segundo acto de la batalla, el Perfumerías Avenida se soltó la melena y decidió ir a ‘comerse’ al todopoderoso Ekaterimburgo. Cazorla abrió la veda y Fasoula, que estuvo sublime en ese rato, y Copper ayudaron a la canaria a ponerse por delante en el marcador. Las hermanas Samuelson no quisieron quedarse atrás y entraron en acción para poner el 52-58 al descansos. Espectacular lo que hicieron las de Würzburg.

Tras el paso por los vestuarios, el reputado técnico de la escuadra que viajó desde España para la cita optó por salir con las misma gente que en el primer tiempo. Pese a ello, las malas noticias se produjeron con unas rusas con ganas de vencer a su contrincante y la lesión de Hof, que terminó llorando tras un golpe con Jones. Por su parte, Vilaró dejó todo en la mínima diferencia posible para el momento decisivo desde la línea de tiros libres (78-77).

Así, la ‘13’ se encargó de hacer que el Perfumerías Avenida mandase en el luminoso con un triple nada más empezar los 10 minutos finales. Además, Hof demostró su coraje al volver a pista después del problema sufrido anteriormente. Por desgracia, los nervios, el potencial del contrario y las malas decisiones arbitrales a última hora condenaron a la derrota a las de Íñiguez. Hubo puntuaciones al estilo NBA por encima de los 100 puntos. De locos.

Declaraciones postpartido

Roberto Íñiguez: “Enhorabuena a Miguel Méndezy su staff. Lo hacen muy bien. Estoy muy orgulloso del partido, pero del último cuarto no puedo hablar porque me matan. No necesitan ayuda ninguna. Es ridículo”.

Silvia Domínguez: “Estoy muy orgullosa por cómo hemos venido, creído y luchado. No es fácil hacer lo que hemos hecho hoy ante Ekaterimburgo. Siento que siempre tienen a las mejores del mundo aquí, son un All Star”.