El Rasca ‘X10’ de la ONCE deja 150.000 euros en Salamanca

Miércoles, 1 de diciembre de 2021

El vendedor de la ONCE Francisco Sánchez Barreña, es quien ha llevado la ilusión a la capital salmantina desde su punto de venta en la Puerta Zamora

El vendedor de la ONCE Francisco Sánchez Barreño ha sido quien ha repartido la suerte con el Rasca "X10" en Salamanca

El Rasca ‘X10’ de la ONCE ha dejado su premio mayor, 150.000 euros, en Salamanca. El vendedor de la ONCE Francisco Sánchez Barreña, es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a la capital salmantina, con este premio de 150.000 euros cuyo boleto premiado ha repartido desde su punto de venta situado en la Puerta Zamora, esquina con Paseo Carmelitas.

El Rasca ‘X10’ de la ONCE es un juego en el que, por 2 euros, se puede ganar hasta 150.000 euros. Para jugar a ‘X10’, si uno o más de TUS NÚMEROS coincide con alguno de los NÚMEROS GANADORES, se gana el premio(s) correspondiente(s). Si se encuentra el símbolo multiplicador x2, x5 o x10, se gana la cantidad correspondiente a 2, 5 o 10 veces el valor del premio indicado.

Los Rascas de la ONCE, como las demás loterías responsables de la Organización, se pueden adquirir en la red de 19.000 vendedores, a través de www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.