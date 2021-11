El proyecto ‘Alcorques savios’ embellezerá la ciudad con el apoyo de 17 asociaciones

Martes, 30 de noviembre de 2021

Al mismo tiempo que se limpian y acondicionan más de 20.000 alcorques de los árboles de la ciudad para garantizar su salubridad, el Ayuntamiento ha puesto en marcha ‘Alcorques savios’, una iniciativa de participación ciudadana para fomentar la biodiversidad en los barrios, de manera que los vecinos también puedan contribuir en el crecimiento del patrimonio verde de su ciudad.

Las concejalas de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Miryam Rodríguez, y de Participación Social y Voluntariado, Almudena Parres, han participado hoy junto a la Fundación AFIM en la plantación de una nueva vegetación en alcorques de la Plaza del Mirto, en el barrio Garrido, que favorezca la presencia de fauna auxiliar útil para el control biológico de plagas del arbolado o simplemente en su cuidado, a la vez que se potencia la calidad del suelo y aumenta la biodiversidad en la ciudad. Al mismo tiempo, mejora la estética de las calles, pues aportar alternativas más sostenibles para la gestión de los alcorques permite actuar sobre estos espacios utilizados generalmente como papeleras, pipican o simplemente espacios residuales.

Miryam Rodríguez destacó que el proyecto ‘Alcorques savios’ es otro ejemplo más de la apuesta municipal por la simbiosis entre medio ambiente, salud y participación ciudadana para favorecer para construir entre todos una Salamanca mejor gracias a una infraestructura verde que cohesiona los barrios y genera espacios de ocio más saludables.

Para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios de la naturalización de alcorques, el Ayuntamiento de Salamanca promoverá diversas plantaciones en los barrios, para lo cual se establecerán cauces de colaboración con asociaciones y actividades a través del programa municipal de voluntariado ambiental.

Hasta el momento diecisiete colectivos han solicitado participar en el proyecto ‘Alcorques savios’: Asociación Salmantina de Espondilitis Anquilosante (ASEA), Salud Mental Salamanca Afemc, Insolamis, Fundación Aviva, Fundación AFIM, Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca (ASPAS), Asociación de Mayores La Salmantina, Asociación de Tiempo Libre de Fátima, Banco del Tiempo de Salamanca, YMCA Salamanca, Fridays For Future Salamanca, ESN Salamanca, Colegio Salesiano San José y las asociaciones de vecinos de Huerta Otea, Oeste (ZOES), Avesal y Puentelave.

Procedimiento para poder participar en ‘Alcorques savios’

Los interesados en participar pueden hacerlo a través del correo electrónico agenciavoluntariado@aytosalamanca.es, de la página web www.voluntariadosalamanca.com y del teléfono 660 178 583. A través de un formulario indicarán las zonas o calles de preferencia, así como el número máximo de alcorques en los que se desea actuar.

Una vez recibida esta documentación, técnicos municipales de Medio Ambiente, de acuerdo a una guía que sirve de marco organizativo a tal efecto, estudiarán las calles y los correspondientes alcorques donde podrá efectuarse la plantación y cuidado en las épocas más adecuadas para ello. La asignación de los alcorques comportará la firma de una declaración responsable por la parte interesada, comprometiéndose a respetar la guía así como las ordenanzas municipales aplicables a tal efecto durante un año, que podrá ser renovable por periodos anuales de manera automática.

Técnicos municipales de Medio Ambiente también establecerán las especies concretas a emplear para garantizar su viabilidad y diversidad, que tendrán un alto valor ornamental con presencia de flores, colores o texturas, serán especies de alta rusticidad que necesiten bajos cuidados y poca exigencia de agua, plantas vivaces que perduren de un año a otro y especies que no presenten características molestas o peligrosas (espinas, hojas o frutos venenosos…).

Derechos y obligaciones

Las asociaciones asignatarias de ‘alcorques savios’ tendrán derecho a participar en acciones formativas organizadas por el Ayuntamiento de Salamanca, el asesoramiento a través del correo electrónico medioambiente@aytosalamanca.es y el suministro de semillas y plantas para la primera plantación en los alcorques por parte del Ayuntamiento.

Por su parte, los usuarios deberán respetar los demás alcorques; no llevar a cabo actuaciones en otros alcorques fuera del asignado; no utilizar abonos, herbicidas o fitosanitarios químicos; no utilizar especies que, por sus características, puedan ser molestas o peligrosas; solamente se utilizarán aquellas especies aprobadas por los servicios técnicos municipales; mantener libre el espacio exterior del alcorque; mantener limpio el alcorque, siendo la gestión de residuos obligación de los usuarios del proyecto; no utilizar ningún tipo de material que no sea propiamente destinado a la plantación; respetar el árbol existente, cumpliendo a este respecto lo indicado por las Normas Relativas a la Protección de Zonas Verdes y Arbolado Urbano; y respetar el espacio del alcorque a la hora de realizar las plantaciones correspondientes en su caso.