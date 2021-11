Qué es el aceite de CBD y cuáles son sus beneficios

Martes, 30 de noviembre de 2021

¿Todavía no te has decidido por la compra aceite de cbd? Se trata de un componente que se extrae directamente de la planta del cannabis y que puede ser confundido con el THC, aunque sus propiedades son completamente diferentes.

De la maría se puede extraer una larga serie de cannabinoides y estos tienen propiedades muy interesantes para la salud. Muchos de ellos forman parte de estudios que se están llevando a cabo en estos momentos.

El aceite de CBD, también conocido como aceite de cannabidiol, es uno de los elementos más importantes de la planta del cannabis. A diferencia del THC, sus componentes son psicotrópicos.

Además de encontrase en formato de aceite, también se puede encontrar en líquido vaporizado o en cápsulas que se han elaborado a base de aceite.

¿Qué beneficios tiene el aceite de CBD para la salud?

1. Podría ser un tratamiento ante trastornos neurodegenerativos

Es posible leer sobre diferentes líneas de investigación en las que se indica que el aceite de CBD podría utilizarse para tratar enfermedades que afectarían al sistema nervioso.

Podría utilizarse como coadyuvante en el tratamiento de ciertas enfermedades como esclerosis múltiple, Alzhéimer, Parkison, entre otras.

Pero también es un poderoso aliado para evitar el debilitamiento de las habilidades cognitivas producido por las enfermedades anteriores que podrían derivar en ansiedad o estrés. Esto lo trataremos más en detalle en el siguiente punto.

2. Reduce los niveles de estrés, ansiedad y mejora el concilio del sueño

Hay muchos fármacos que pueden ayudar a reducir la ansiedad, pero la mayoría de ello tiene importantes efectos secundarios. El aceite de CBD es una buena opción para tratar la ansiedad, estrés, ataques de pánico, algunos TOC o hasta el estrés postraumático.

Muchos de estos síntomas atacan al sistema nervioso haciendo que sea más complicado dormir. Con el aceite de CBD se mejora la calidad del sueño y se reduce el tiempo en que el consumidor se quede dormido.

3. Aporte energético

El aceite de CBD aporta al organismo cannabinoides naturales que ya de por si se sintetizan en nuestro cuerpo.

Hay muchos momentos de nuestra vida en los que podemos haber perdido dicho equilibrio: por ejemplo, no estar consumiendo alimentos sanos, estar saturados por una gran carga de trabajo, no tener unos hábitos saludables de sueño, etc.

El aceite de CBD podría ayudar a regular nuestras emociones y a mantener la energía del organismo en perfecto equilibrio.

4. Podría evitar complicaciones en el ámbito cardiovascular

Existen otros estudios que aseguran que este producto podría tener un impacto significativo en conseguir un mejor funcionamiento del sistema circulatorio y de las afecciones cardiacas.

Aunque todavía hay que hacer muchas investigaciones al respecto, parece que tiene un cierto efecto a la hora de reducir la presión elevada.

También podría utilizarse para reducir los dolores y algunos tipos de inflamación.

Estos son tan solo algunos de los muchos beneficios del aceite de CBD.

