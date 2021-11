Manín, titular de aquí a final de año: “Lo veo como un reto y una motivación”

Martes, 30 de noviembre de 2021

Manín Gonzaga, delantero del Salamanca UDS, será titular de aquí a final de año, según dijo un Calderón que ya le transmitió toda su confianza. Así, el futbolista atendió a este medio de comunicación en una entrevista para hablar sobre todos los temas de actualidad del club.

Importante victoria: “Nos deja un buen sabor de boca. La situación que estábamos atravesando no era fácil y eran muchos partidos sin ganar ni meter. Hemos estado fuertes mentalmente en los malos momentos. Contra el Langreo hicimos un partido muy completo y fueron tres puntos merecidos”.

Salto a la titularidad: “Me sentó muy bien. Trato de ser alguien con la cabeza muy positiva y visualizando la semana sabía que si era titular todo iba a ir bien. Me vi generando ocasiones, pero fue una pena que alguna no acabase dentro. Las cosas nos salieron bien el otro día”.

Gol de Carrasco y él generando ocasiones: “Trato de generar ocasiones, aunque no conseguí meter. Intentaba no pensar en lo que había fallado y sí en crear todavía más. Estaba convencido de que alguna acabaría dentro, pero le tocó a Adri meter el gol”.

Titular de aquí a fin de año: “Me tranquiliza, pero lo veo como un reto y una motivación para seguir en línea positiva. Es clave entrenar bien para el momento en el que me toque jugar”.

Motivo de su desconvocatoria en otras semanas: “Hay cosas que son más sencillas de lo que parecen y siempre hay rachas. No me estaba encontrando y hablamos mucho el míster y yo. Llegamos a la conclusión de que no lo estaba pasando bien y he intentado encontrarme para tener un buen rendimiento diario”.

Helmántico apretando: “Es importante y lo volvió a demostrar. El empuje de la gente es clave y atacando con nuestra gente detrás somos más fuertes. Hay que ir de la mano y han estado en los momentos complicados. Esperemos que haya una bonita comunión”.

Dos jornadas seguidas fuera: “Llevamos varias semanas haciendo bien las cosas y ganar te da un plus de moral. Puede ser un punto de inflexión. Toca seguir hacia arriba y nos da confianza”.

Empezar a caer los goles: “Ojalá, esperemos que así sea y podamos seguir con victorias y goles cada semana”.