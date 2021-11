Homewear, ropa de estar en casa

Martes, 30 de noviembre de 2021

El catálogo de la empresa Hunkemöller se ha erigido recientemente como uno de los mejores del sector de moda homewear

Se acerca la época más fría de la temporada y, con ella, la necesidad de tener a nuestro alcance el mayor número posible de prendas cálidas y cómodas. Sobre todo si tenemos en cuenta que, dada la popularidad que ha adquirido el teletrabajo en los últimos meses, cientos de miles de ciudadanos tienen la posibilidad de acudir a sus puestos laborales sin salir de las cuatro paredes de su hogar.

Por suerte para quienes carecen del tiempo suficiente para salir a comprar ropa de estar en casa, Internet pone a su disposición un sinfín de plataformas donde poder realizar las adquisiciones correspondientes. Pero ¿qué sitio web es más recomendable? A continuación, te explicamos algunos de los motivos por los cuales el catálogo de la empresa Hunkemöller se ha erigido recientemente como uno de los mejores del sector de moda homewear.

Colección Velvet

La Colección Velvet es uno de los buques insignia de la compañía holandesa. Tal y como dice su propio nombre, se encuentra protagonizada por el terciopelo de poliéster, un material que se ha ganado a pulso ser la seña de identidad de la marca. Está presente en prendas destinadas a cubrir las distintas necesidades que tienen las mujeres. Desde personas frioleras hasta chicas calurosas, pasando por cuerpos delgados y de premamá, entre otros.

Calcetines

Uno de los mitos que más han compartido nuestros mayores con nosotros es que el frío entra por los pies. Independientemente de que esta afirmación sea cierta, no podemos pasar por alto que todas y cada una de las extremidades resultan fundamentales a la hora de conseguir una temperatura corporal cuando menos agradable. Con el fin de lograr esto último, Hunkemöller ofrece una amplia variedad de calcetines.

Dentro de su catálogo homewear, encontramos diseños muy divertidos, así como calcetines antideslizantes, pensados para aquellas personas que corran el riesgo de resbalar mientras llevan a cabo ejercicios en su domicilio. Sobresalen los siguientes modelos: Sara, Bunny, Knit, Cosy y HKMX, entre muchos otros. De igual manera, cabe destacar que los materiales predominantes son el algodón y el poliéster.

Prendas de alta calidad

Si bien toda la ropa de estar en casa que te hemos enseñado hasta el momento es conocida por su elevada calidad, existen prendas que otorgan a tu look un toque más elegante si cabe. Hablamos de la sudadera, los pantalones de deporte e, incluso, el cárdigan Fluffy, por ejemplo. Sea cual sea tu decisión final, has de saber que el hecho de que todos los colores disponibles sean neutros posibilita que cualquier modelo sea válido para una reunión de trabajo online o un encuentro casero entre amigos.

Zapatillas

Sin lugar a dudas, las zapatillas son uno de los complementos que no pueden faltar a la hora de sentirte a gusto en tu propio hogar. La mayoría cuenta con pelo incorporado, por lo que no es necesario que lleves calcetines con el objetivo de calentar tus pies. Asimismo, existen varios modelos, tanto abiertos como cerrados. Además, son de suela dura, de modo que no hay peligro de que se doblen.